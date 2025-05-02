Ввоз авто под видом помощи для ВСУ: более 30 машин изъято, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Госпогранслужба и правоохранители разоблачили преступную схему ввоза автомобилей под видом помощи для ВСУ, которые впоследствии продавали или разбирали на запчасти.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что подозреваемые, действуя в сговоре с руководителем благотворительной организации, ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ. В дальнейшем часть из них продавали через телеграмм, соцсети и онлайн-платформы, а другие - разбирали на запчасти.
В ходе расследования проведено более 50 обысков, изъято 30 автомобилей, документация, наличные и компьютерная техника.
Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-4 УК Украины. Его сообщнику и руководителю благотворительной организации - по ч. 3 ст. 201-4 УК (контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).
Суд избрал для них меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, запрет на определенные должности или деятельность и конфискация имущества.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к сделке.
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