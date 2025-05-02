Ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ: понад 30 машин вилучено, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба та правоохоронці викрили злочинну схему ввезення автомобілів під виглядом допомоги для ЗСУ, які згодом продавали або розбирали на запчастини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що підозрювані, діючи у змові з керівником благодійної організації, ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Надалі частину з них продавали через телеграм, соцмережі та онлайн-платформи, а інші - розбирали на запчастини.

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Під час розслідування проведено понад 50 обшуків, вилучено 30 автомобілів, документацію, готівку та комп’ютерну техніку.

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-4 КК України. Його спільнику та очільнику благодійної організації - за ч. 3 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).







Суд обрав для них запобіжні заходи - тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення, заборона на певні посади або діяльність та конфіскація майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до оборудки.

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