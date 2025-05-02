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Новини Бойові дії на Харківщині
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Росія продовжує штурм Вовчанська: ворог зазнає втрат, але не полишає спроб прориву, - ДПСУ

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Російська армія не припиняє атакувати позиції Сил оборони України в районі Вовчанська на Харківщині.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина - напрямок населеного пункту Вовчанськ. Противник продовжує штурмувати позиції прикордонників та інших складових Сил оборони України. Цьому передують масивні обстріли для знищення позицій українських захисників і послаблення нашої оборони, щоб у подальшому вступали у бій штурмові групи", - зазначив Демченко.

Водночас Демченко наголосив: попри активність ворога, суттєвих успіхів на цьому напрямку окупанти не досягають - ні в Харківській, ні в Сумській областях.

Також речник ДПСУ повідомив, що Росія продовжує накопичувати сили у Курській області. Ці резерви наразі використовують для формування малих штурмових груп, які задіюють у бойових діях на території Сумщини.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) Вовчанськ (420) Харківська область (861) Чугуївський район (109)


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ворог продовжує отримувати біли лади, протези, але пре як дебіл. Во славу недомірка ху...ла
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02.05.2025 10:29 Відповісти
 
 