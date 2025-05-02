Росія продовжує штурм Вовчанська: ворог зазнає втрат, але не полишає спроб прориву, - ДПСУ
Російська армія не припиняє атакувати позиції Сил оборони України в районі Вовчанська на Харківщині.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківщина - напрямок населеного пункту Вовчанськ. Противник продовжує штурмувати позиції прикордонників та інших складових Сил оборони України. Цьому передують масивні обстріли для знищення позицій українських захисників і послаблення нашої оборони, щоб у подальшому вступали у бій штурмові групи", - зазначив Демченко.
Водночас Демченко наголосив: попри активність ворога, суттєвих успіхів на цьому напрямку окупанти не досягають - ні в Харківській, ні в Сумській областях.
Також речник ДПСУ повідомив, що Росія продовжує накопичувати сили у Курській області. Ці резерви наразі використовують для формування малих штурмових груп, які задіюють у бойових діях на території Сумщини.
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