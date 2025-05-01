Прикордонники попередили про ремонт на ще одному пункті пропуску на кордоні з Польщею: рух можуть обмежити

З 8 травня мають розпочатися ремонтні роботи на території пункту пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні, вони триватимуть до середини червня.

За інформацією польської сторони, через це можливе часткове перекриття під’їздів і обмеження у роботі пропускного пункту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі. У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", – зазначається у повідомленні.

Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку, нагадали у Держприкордонслужбі.

"Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", – додали у відомстві.

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Як повідомлялося, з 30 квітня на кордоні з Польщею розпочався ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг – Зосин" із української сторони, внаслідок чого буде частково обмежено проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що з польського боку автопереходу "Зосин – Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього, що так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею з 22 квітня розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи, які триватимуть орієнтовно до 10 травня.

До того стало відомо, що з 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, розпочався ремонт цементобетонного покриття, унаслідок чого частково обмежений рух авто. Ремонтні роботи мали завершити до 1 травня.