Россия продолжает штурм Волчанска: враг несет потери, но не оставляет попыток прорыва, - ГПСУ

Российская армия не прекращает атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска на Харьковщине.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковщина - направление населенного пункта Волчанск. Противник продолжает штурмовать позиции пограничников и других составляющих Сил обороны Украины. Этому предшествуют массивные обстрелы для уничтожения позиций украинских защитников и ослабления нашей обороны, чтобы в дальнейшем вступали в бой штурмовые группы", - отметил Демченко.

В то же время Демченко отметил: несмотря на активность врага, существенных успехов на этом направлении оккупанты не достигают - ни в Харьковской, ни в Сумской областях.

Также представитель ГПСУ сообщил, что Россия продолжает накапливать силы в Курской области. Эти резервы сейчас используют для формирования малых штурмовых групп, которые задействуют в боевых действиях на территории Сумщины.

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