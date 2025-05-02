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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Россия продолжает штурм Волчанска: враг несет потери, но не оставляет попыток прорыва, - ГПСУ

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Российская армия не прекращает атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска на Харьковщине.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковщина - направление населенного пункта Волчанск. Противник продолжает штурмовать позиции пограничников и других составляющих Сил обороны Украины. Этому предшествуют массивные обстрелы для уничтожения позиций украинских защитников и ослабления нашей обороны, чтобы в дальнейшем вступали в бой штурмовые группы", - отметил Демченко.

В то же время Демченко отметил: несмотря на активность врага, существенных успехов на этом направлении оккупанты не достигают - ни в Харьковской, ни в Сумской областях.

Также представитель ГПСУ сообщил, что Россия продолжает накапливать силы в Курской области. Эти резервы сейчас используют для формирования малых штурмовых групп, которые задействуют в боевых действиях на территории Сумщины.

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Госпогранслужба (6458) Волчанск (392) Харьковская область (856) Чугуевский район (107)


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ворог продовжує отримувати біли лади, протези, але пре як дебіл. Во славу недомірка ху...ла
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02.05.2025 10:29 Ответить
 
 