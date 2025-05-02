Россия продолжает штурм Волчанска: враг несет потери, но не оставляет попыток прорыва, - ГПСУ
Российская армия не прекращает атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска на Харьковщине.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковщина - направление населенного пункта Волчанск. Противник продолжает штурмовать позиции пограничников и других составляющих Сил обороны Украины. Этому предшествуют массивные обстрелы для уничтожения позиций украинских защитников и ослабления нашей обороны, чтобы в дальнейшем вступали в бой штурмовые группы", - отметил Демченко.
В то же время Демченко отметил: несмотря на активность врага, существенных успехов на этом направлении оккупанты не достигают - ни в Харьковской, ни в Сумской областях.
Также представитель ГПСУ сообщил, что Россия продолжает накапливать силы в Курской области. Эти резервы сейчас используют для формирования малых штурмовых групп, которые задействуют в боевых действиях на территории Сумщины.
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