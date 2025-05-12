Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: в Тернопольской области раскрыта схема, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Тернопольской области задержали трех человек, которых подозревают в организации схемы незаконного ввоза автомобилей из Европейского Союза под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, житель Львовщины в течение 2023 года вместе с двумя сообщниками из Тернопольской и Хмельницкой областей организовал схему, по которой завозил в Украину автомобили из ЕС, используя поддельные письма от благотворительных организаций. В этих документах отмечалось, что транспортные средства должны передать ВСУ, однако на самом деле авто продавали в интернете по цене от 2 500 до 7 500 долларов США.
Всего было ввезено 14 автомобилей, при этом государство недополучило более 3 миллионов гривен таможенных платежей, акциза и НДС.
Подозреваемых задержали на Тернопольщине во время очередной попытки реализации одного из таких авто. Во время обысков изъяты документы, сим-карты, флешки, банковские карты, черновые записи и другие доказательства.
Мужчинам объявлено о подозрении в представлении заведомо ложной информации с целью получения налоговых льгот при ввозе транспорта на таможенную территорию Украины (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все для перемоги!
Під#р@си кон#ені🤬
Тільки вішати, а не «засуджувати», отим «доброчесним», заднім строком і УМОВНО, на смішні строки мирного законодавства, як за «*********»!!
Сирійці, це роблять дієво і зрозуміло для людей!