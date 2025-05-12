Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: в Тернопольской области раскрыта схема, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернопольской области задержали трех человек, которых подозревают в организации схемы незаконного ввоза автомобилей из Европейского Союза под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Львовщины в течение 2023 года вместе с двумя сообщниками из Тернопольской и Хмельницкой областей организовал схему, по которой завозил в Украину автомобили из ЕС, используя поддельные письма от благотворительных организаций. В этих документах отмечалось, что транспортные средства должны передать ВСУ, однако на самом деле авто продавали в интернете по цене от 2 500 до 7 500 долларов США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавал ФСБ данные о ВСУ: жителя Донетчины будут судить за госизмену, - прокуратура. ФОТО

Всего было ввезено 14 автомобилей, при этом государство недополучило более 3 миллионов гривен таможенных платежей, акциза и НДС.

Подозреваемых задержали на Тернопольщине во время очередной попытки реализации одного из таких авто. Во время обысков изъяты документы, сим-карты, флешки, банковские карты, черновые записи и другие доказательства.





Мужчинам объявлено о подозрении в представлении заведомо ложной информации с целью получения налоговых льгот при ввозе транспорта на таможенную территорию Украины (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщали о расположении ТЦК: на Львовщине подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура