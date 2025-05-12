Передавал ФСБ данные о ВСУ: жителя Донецкой области будут судить за госизмену, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области завершили досудебное расследование дела жителя поселка Камышеваха Волновахского района, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщили на сайте Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина контактировал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" с представительницей российской ФСБ. После установления связи он начал собирать разведданные об украинских военных. Речь идет о перемещении техники в Краматорском районе, расположении личного состава ВСУ в Дружковке и соседних населенных пунктах, а также передаче координат гражданских объектов, что могло представлять опасность для мирных жителей.

Во время обыска у него нашли два магазина к автомату Калашникова и 60 патронов. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

