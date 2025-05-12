РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8537 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена
1 024 5

Передавал ФСБ данные о ВСУ: жителя Донецкой области будут судить за госизмену, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области завершили досудебное расследование дела жителя поселка Камышеваха Волновахского района, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщили на сайте Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Жителя Донецкой области будут судить за передачу ФСБ данных о ВСУ

По данным следствия, мужчина контактировал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" с представительницей российской ФСБ. После установления связи он начал собирать разведданные об украинских военных. Речь идет о перемещении техники в Краматорском районе, расположении личного состава ВСУ в Дружковке и соседних населенных пунктах, а также передаче координат гражданских объектов, что могло представлять опасность для мирных жителей.

Во время обыска у него нашли два магазина к автомату Калашникова и 60 патронов. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщали о расположении ТЦК: на Львовщине подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура

Автор: 

прокуратура (5058) Донецкая область (10517) ВСУ (6848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Військового трибуналу немає на підо..ра. В расход гниду - щоб іншим не повадно було.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:58 Ответить
по фото видно, що потужний деверсант. А набої знайшли як запасний варіант, якщо держ. зраду не доведуть в суді?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:58 Ответить
Цікаво, скільки в росіянському ЦІПСО налічується "пріставок"?
показать весь комментарий
12.05.2025 14:32 Ответить
ну ти знайшов до чого прискіпатися? Справжній контррозвідник
показать весь комментарий
12.05.2025 14:34 Ответить
Багато вишиватники і досі труться в тих одноглазніках...
показать весь комментарий
12.05.2025 13:59 Ответить
 
 