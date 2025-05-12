УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада
1 024 5

Передавав ФСБ дані про ЗСУ: жителя Донеччини судитимуть за держзраду, - прокуратура. ФОТО

На Донеччині завершили досудове розслідування справи жителя селища Комишуваха Волноваського району, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомили на сайті Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Жителя Донеччини судитимуть за передачу ФСБ даних про ЗСУ

За даними слідства, чоловік контактував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники" з представницею російської ФСБ. Після встановлення зв’язку він почав збирати розвіддані про українських військових. Йдеться про переміщення техніки у Краматорському районі, розташування особового складу ЗСУ в Дружківці та сусідніх населених пунктах, а також передачу координат цивільних об’єктів, що могло становити небезпеку для мирних жителів.

Під час обшуку в нього знайшли два магазини до автомата Калашникова та 60 набоїв. Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура

Автор: 

прокуратура (3732) Донецька область (9336) ЗСУ (7844)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військового трибуналу немає на підо..ра. В расход гниду - щоб іншим не повадно було.
показати весь коментар
12.05.2025 13:58 Відповісти
по фото видно, що потужний деверсант. А набої знайшли як запасний варіант, якщо держ. зраду не доведуть в суді?
показати весь коментар
12.05.2025 13:58 Відповісти
Цікаво, скільки в росіянському ЦІПСО налічується "пріставок"?
показати весь коментар
12.05.2025 14:32 Відповісти
ну ти знайшов до чого прискіпатися? Справжній контррозвідник
показати весь коментар
12.05.2025 14:34 Відповісти
Багато вишиватники і досі труться в тих одноглазніках...
показати весь коментар
12.05.2025 13:59 Відповісти
 
 