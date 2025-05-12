Передавав ФСБ дані про ЗСУ: жителя Донеччини судитимуть за держзраду, - прокуратура. ФОТО

На Донеччині завершили досудове розслідування справи жителя селища Комишуваха Волноваського району, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомили на сайті Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік контактував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники" з представницею російської ФСБ. Після встановлення зв’язку він почав збирати розвіддані про українських військових. Йдеться про переміщення техніки у Краматорському районі, розташування особового складу ЗСУ в Дружківці та сусідніх населених пунктах, а також передачу координат цивільних об’єктів, що могло становити небезпеку для мирних жителів.

Під час обшуку в нього знайшли два магазини до автомата Калашникова та 60 набоїв. Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

