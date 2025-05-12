Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Тернопільщині викрито схему, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Тернопільській області затримали трьох осіб, яких підозрюють у організації схеми незаконного ввезення автомобілів з Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, житель Львівщини протягом 2023 року разом із двома спільниками з Тернопільської та Хмельницької областей організував схему, за якою завозив до України автомобілі з ЄС, використовуючи підроблені листи від благодійних організацій. У цих документах зазначалося, що транспортні засоби мають передати ЗСУ, однак насправді авто продавали в інтернеті за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США.
Загалом було ввезено 14 автомобілів, при цьому держава недоотримала понад 3 мільйони гривень митних платежів, акцизу та ПДВ.
Підозрюваних затримали на Тернопільщині під час чергової спроби реалізації одного з таких авто. Під час обшуків вилучено документи, сім-картки, флешки, банківські картки, чорнові записи та інші докази.
Чоловікам оголошено про підозру у поданні завідомо неправдивої інформації з метою отримання податкових пільг під час ввезення транспорту на митну територію України (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все для перемоги!
Під#р@си кон#ені🤬
Тільки вішати, а не «засуджувати», отим «доброчесним», заднім строком і УМОВНО, на смішні строки мирного законодавства, як за «*********»!!
Сирійці, це роблять дієво і зрозуміло для людей!