Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Тернопільщині викрито схему, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області затримали трьох осіб, яких підозрюють у організації схеми незаконного ввезення автомобілів з Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, житель Львівщини протягом 2023 року разом із двома спільниками з Тернопільської та Хмельницької областей організував схему, за якою завозив до України автомобілі з ЄС, використовуючи підроблені листи від благодійних організацій. У цих документах зазначалося, що транспортні засоби мають передати ЗСУ, однак насправді авто продавали в інтернеті за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав ФСБ дані про ЗСУ: жителя Донеччини судитимуть за держзраду, - прокуратура. ФОТО

Загалом було ввезено 14 автомобілів, при цьому держава недоотримала понад 3 мільйони гривень митних платежів, акцизу та ПДВ.

Підозрюваних затримали на Тернопільщині під час чергової спроби реалізації одного з таких авто. Під час обшуків вилучено документи, сім-картки, флешки, банківські картки, чорнові записи та інші докази.





Чоловікам оголошено про підозру у поданні завідомо неправдивої інформації з метою отримання податкових пільг під час ввезення транспорту на митну територію України (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура