Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Тернопільщині викрито схему, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області затримали трьох осіб, яких підозрюють у організації схеми незаконного ввезення автомобілів з Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

На Тернопільщині викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарки

За даними слідства, житель Львівщини протягом 2023 року разом із двома спільниками з Тернопільської та Хмельницької областей організував схему, за якою завозив до України автомобілі з ЄС, використовуючи підроблені листи від благодійних організацій. У цих документах зазначалося, що транспортні засоби мають передати ЗСУ, однак насправді авто продавали в інтернеті за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США.

Загалом було ввезено 14 автомобілів, при цьому держава недоотримала понад 3 мільйони гривень митних платежів, акцизу та ПДВ.

Підозрюваних затримали на Тернопільщині під час чергової спроби реалізації одного з таких авто. Під час обшуків вилучено документи, сім-картки, флешки, банківські картки, чорнові записи та інші докази.

На Тернопільщині викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарки
На Тернопільщині викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарки

Чоловікам оголошено про підозру у поданні завідомо неправдивої інформації з метою отримання податкових пільг під час ввезення транспорту на митну територію України (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222 КК України).

прокуратура (3732) гуманітарна допомога (1017) ЗСУ (7844) Тернопільська область (618)
Все для фронту!
Все для перемоги!
Під#р@си кон#ені🤬
12.05.2025 15:16 Відповісти
Допоки, отаке лайно зкацаплене, буде БЕЗКАРНО гадити в Україні, яка бореться проти війни московської, задля ВЛАСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ, толку не буде!
Тільки вішати, а не «засуджувати», отим «доброчесним», заднім строком і УМОВНО, на смішні строки мирного законодавства, як за «*********»!!
Сирійці, це роблять дієво і зрозуміло для людей!
12.05.2025 16:21 Відповісти
 
 