Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Волині викрито благодійний фонд, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці Волині викрили благодійний фонд, який незаконно ввозив вживані легкові автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Як зазначається, схему організував 36-річний мешканець Ковеля, який закуповував автівки в Польщі та оформлював їх на митниці як гуманітарну допомогу, уникаючи сплати податків і митних платежів.
Надалі транспортні засоби продавалися вже на території України. Оперативники Волинського прикордонного загону, детективи Бюро економічної безпеки та СБУ провели санкціоновані обшуки у фігуранта справи - за місцем його проживання та на автостоянках. У результаті вилучено три автомобілі, документи й мобільний телефон. Усе вилучене майно арештоване.
Розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів), процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Справа в національній рисі - крутійстві. У цього крутійство копійчане. У когось - мільйонне.
Але риса є риса. А головне - прикриваються волонтерством.
Гидость він.