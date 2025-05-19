УКР
Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Волині викрито благодійний фонд, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Волині викрили благодійний фонд, який незаконно ввозив вживані легкові автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, схему організував 36-річний мешканець Ковеля, який закуповував автівки в Польщі та оформлював їх на митниці як гуманітарну допомогу, уникаючи сплати податків і митних платежів.

Надалі транспортні засоби продавалися вже на території України. Оперативники Волинського прикордонного загону, детективи Бюро економічної безпеки та СБУ провели санкціоновані обшуки у фігуранта справи - за місцем його проживання та на автостоянках. У результаті вилучено три автомобілі, документи й мобільний телефон. Усе вилучене майно арештоване.

Розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів), процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

А на митниці безтолкові працюють,не бачили що авто ніхрена під потреби віцськових не підходять, по свому класу?
показати весь коментар
19.05.2025 15:36 Відповісти
А Бугатті Вейрон, Ламборгіні Д'ябло, Мазераті та Пагані Зонда для військових не ввозили ?
показати весь коментар
19.05.2025 15:39 Відповісти
Будуть в Печерському районі бусярити еліту на Бугатті
показати весь коментар
19.05.2025 15:44 Відповісти
Судячи по фото, реальний автошрот. Навар копійки, багато не відстебнеш митникам на кишеню. Пов'язали ніщєброда. Капєц яка потужна перемога.
показати весь коментар
19.05.2025 15:46 Відповісти
Справа не в автошроті.
Справа в національній рисі - крутійстві. У цього крутійство копійчане. У когось - мільйонне.
Але риса є риса. А головне - прикриваються волонтерством.
Гидость він.
показати весь коментар
19.05.2025 16:02 Відповісти
Не відслюнявили місцевим Сциловикам - от і попали. А наступні сТСцЕКа підійдуть з повістками. Пропустили на мільярди за бабло, і на копійки висвітлили - ДЛЯ статистики. ЬЬляді на кордоні і в митниці як були - так і залишились. Прикриваються хлопцями, які ЩОСЬ роблять на сході. А ОТ ЗАХІДНИЙ КОРДОН - ЗАМУРОВАНИЙ мордатими і і упаковано-заброньованими - ЯК НІКОЛИ.
показати весь коментар
19.05.2025 16:04 Відповісти
 
 