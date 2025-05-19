Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Волині викрито благодійний фонд, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Волині викрили благодійний фонд, який незаконно ввозив вживані легкові автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, схему організував 36-річний мешканець Ковеля, який закуповував автівки в Польщі та оформлював їх на митниці як гуманітарну допомогу, уникаючи сплати податків і митних платежів.

Надалі транспортні засоби продавалися вже на території України. Оперативники Волинського прикордонного загону, детективи Бюро економічної безпеки та СБУ провели санкціоновані обшуки у фігуранта справи - за місцем його проживання та на автостоянках. У результаті вилучено три автомобілі, документи й мобільний телефон. Усе вилучене майно арештоване.

Розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів), процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.





