440 авто ввезли як гуманітарну допомогу, але продали через інтернет-платформу: Держмитслужба виявила порушення

З початку війни для забезпечення належного рівня національної безпеки і оборони Державна митна служба України невідкладно пропускає через кордон військову та гуманітарну допомогу. Найчастіше як гуманітарної допомоги ввозяться транспортні засоби, військова амуніція та технічні засоби для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну митну службу.

Щоб ці товари використовувались за призначенням, Держмитслужба і Міністерство оборони України здійснюють оперативний обмін інформацією, який дозволяє підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності.

У ході перевірок Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони виявлено численні факти порушень законодавства.

Так, викрито цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією як гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього організація ввезла майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. У разі оформлення їх у режимі імпорту митні платежі склали б понад 60 млн грн. Матеріали передані до Нацполіції, якою зафіксовані факти продажу та затримані причетні особи.

В іншому випадку виявлено керівника благодійної організації, який на підставі дозволів, виданих Національною поліцією України, здійснював ввезення в Україну як гуманітарної допомоги нарізної мисливської зброї та набоїв до неї для ЗСУ. Однак, при проведенні перевірки встановлено факти недекларування запчастин до зброї, оптичних прицілів, глушників та 9 тис. набоїв, а також недоставляння окремих одиниць зброї до військових частин.

Також митники встановили факти ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Перевіркою встановлено, що військова амуніція не була передана Збройним Силам України. Матеріали направлені до правоохоронного органу.

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митницями складено вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 920 повідомлень про можливі злочини, передбачені статтями 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, з яких 650 - щодо гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Загальна вартість предметів правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн.

Це ж віруючі. Прицерковлені. Попяри. Нада прастіть.
показати весь коментар
21.05.2025 14:10 Відповісти
Українці чекають, від привладних ЧИСЛЕННИХ структур з броньованими посадами, на ДІЄВІ результати, виявлення на території України, зниклих у 2022-23 році, більше 650 партій ГумДопомоги від ЗАХІДНИХ країн-партнерів! Покарання реального цих злодіії, можливо і за методикою Сирійців, бо на сіддівсько-прокурорських сподіватися, марна справа, за 30 років, «доброчесні від портнова» це підтвердили, зокрема своїм рішаловим з беркутньою, та їм подібним, насраловим, шуфричами, коломойськими, єфремовими, симоненками, мартиненками….!!
ГенПрокурори з 2014 року і по сьогодення, можуть х ПОІМЕННО, на лохоМарафоні «проглаголити», у вишиванках!
показати весь коментар
21.05.2025 14:11 Відповісти
440 авто. Це ж не один рік возили. Але ми ж не в інформаційній ері, а в кам'яному віці живемо, це ж так складно відслідкувати куда пішла машина, (де далі оформлена) - поставлена на баланс в/ч чи оформлена на когось в через мєнтовку, чи катається на бляхах (да, я знаю що військові теж часто не оформлюють а катаються на бляхах).
показати весь коментар
21.05.2025 14:19 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 14:24 Відповісти
На кордоні говорили, що везуть авто не для себе, а для людей.
Прикордонники вірили і думали, що то волонтери.
показати весь коментар
21.05.2025 14:59 Відповісти
 
 