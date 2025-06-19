УКР
Ввозив до України як гумдопомогу автомобілі, які потім продавав військовим: чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Повідомлено про підозру зловмиснику, який намагався нажитися на гуманітарній допомозі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Фастівському районі 45-річний мешканець Харківщини налагодив незаконну схему збагачення під час воєнного стану. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Встановлено, що під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони чоловік ввозив до України автомобілі, які в подальшому перепродував військовослужбовцям. У селі Тарасівка поліцейські затримали зловмисника під час незаконного продажу військовому двох автомобілів на суму понад 700 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 440 авто ввезли як гуманітарну допомогу, але продали через інтернет-платформу: Держмитслужба виявила порушення

Збагачення на гумдопомозі
шахрайство (1156) Нацполіція (15510) гуманітарна допомога (1022)
Не випадати йому ж з обойми
19.06.2025 13:13 Відповісти
А автомобілі йому звідки впали? За кордоном є склад безкоштовних автомобілів?
19.06.2025 14:07 Відповісти
А то в нацпол(ю)іції цього не знали? Половина автомобілів до ЗСУ не доходять: вони продаються-перепродуються-даруються-заганяються в гаражі начальникам і їхнім родичам і блюдолизам. І, подейкують, що і пол(ю)іція недалека від тих схем.
А хто шо докаже? Локації в/ч засакречені, імена і номера т. командирів засекречені. Люди (колективи) скинулися грішм и , пришнали машину, під бубен з цимбалами "вручили" якомсь не відомим "військовим" (відпіарились", відфоткались) . І машинки поїхали ... куди? Ніхто не знає. А їх просто продали а бабло розділили між "зацікавленими особами".
19.06.2025 15:21 Відповісти
Дайте мені і собі відповідь на просте запитання: на кожному телеканалі, радіостанції, сторінці фб йдуть збори на авто, реб, мавіки і тд. Вони всі злочинці?
25.06.2025 01:02 Відповісти
 
 