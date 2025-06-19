Ввозив до України як гумдопомогу автомобілі, які потім продавав військовим: чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Повідомлено про підозру зловмиснику, який намагався нажитися на гуманітарній допомозі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Фастівському районі 45-річний мешканець Харківщини налагодив незаконну схему збагачення під час воєнного стану. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.



Встановлено, що під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони чоловік ввозив до України автомобілі, які в подальшому перепродував військовослужбовцям. У селі Тарасівка поліцейські затримали зловмисника під час незаконного продажу військовому двох автомобілів на суму понад 700 тисяч гривень.

