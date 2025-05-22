4700 долларов США за увольнение из армии: в Харькове задержана директор благотворительной организации

Директор благотворительной организации в Харькове за деньги помогала военнослужащим получить "правильный" диагноз, чтобы не служить в армии.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении гражданке по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Директор помогала в прохождении медицинского осмотра

По данным следствия, жительница Харькова, которая является руководителем благотворительной организации, предложила военнослужащему "помощь" в прохождении всех необходимых процедур для получения диагноза, который позволил бы признать его непригодным к военной службе.

В обмен на денежное вознаграждение она пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса лица с инвалидностью. За свои "услуги" подозреваемая требовала 4700 долларов США.

Женщина утверждала, что имеет влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.

Она лично сопровождала военнослужащего к врачам, договаривалась о приемах, осуществляла телефонные звонки к должностным лицам и гарантировала успешное решение вопроса о признании его непригодным к дальнейшей службе.

Медицинские осмотры проходили в присутствии подозреваемой. Направления и другие документы выдавались без надлежащего медицинского обследования, анализов и обоснованных оснований.

Злоумышленницу задержали на передаче взятки

Фигурантка получила от военного первую часть неправомерной выгоды в размере 200 долларов США, а на следующий день - остальную сумму в размере 4500 долларов.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Принимаются меры для установления других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления, в частности среди медицинского персонала учреждений здравоохранения.

Досудебное расследование проводит СО Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ НПУ, военная контрразведка СБУ.