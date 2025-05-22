4700 доларів США за звільнення з армії: у Харкові затримано директорку благодійної організації

Директорка благодійної організації у Харкові за гроші допомагала військовослужбовцям отримати "правильний" діагноз, щоб не служити в армії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру громадянці за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Директорка допомагала у проходженні медичного огляду

За даними слідства, мешканка Харкова, яка є керівницею благодійної організації, запропонувала військовослужбовцю "допомогу" у проходженні всіх необхідних процедур для отримання діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.

В обмін на грошову винагороду вона пообіцяла організувати госпіталізацію, оформлення медичних направлень, встановлення діагнозу та отримання статусу особи з інвалідністю. За свої "послуги" підозрювана вимагала 4700 доларів США.

Жінка стверджувала, що має вплив на посадових осіб медичних установ Харкова та може забезпечити ухвалення необхідних рішень.

Вона особисто супроводжувала військовослужбовця до лікарів, домовлялася про прийоми, здійснювала телефонні дзвінки до посадових осіб та гарантувала успішне вирішення питання щодо визнання його непридатним до подальшої служби.

Медичні огляди проходили у присутності підозрюваної. Направлення та інші документи видавались без належного медичного обстеження, аналізів та обґрунтованих підстав.

Зловмисницю затримали на передачі хабаря

Фігурантка отримала від військового першу частину неправомірної вигоди в розмірі 200 доларів США, а наступного дня — решту суми в розмірі 4500 доларів.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Вживаються заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема серед медичного персоналу закладів охорони здоров’я.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НПУ, військова контррозвідка СБУ.