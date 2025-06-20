Ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн: у Львові повідомлено про підозру директору благодійного фонду, - прокуратура. ФОТО
Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку, якому інкримінують шахрайство (ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України) – він ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом поставки авто та техніки для ЗСУ.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у період із грудня 2023 по лютий 2025 року львів'янин реалізував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ. Використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги ЗСУ. Зокрема, він обіцяв допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери.
Повідомляється, що скориставшись довірою, підозрюваний наперед отримував кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські карти підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем. Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд.
Задокументовано, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера. Загальна сума збитків завдана потерпілим становить майже 1,3 млн грн.
У прокуратурі повідомили, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@vinnicanin
·
23 год
З подивом дізнався,що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку,а люди з лопатами , металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.