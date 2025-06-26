Привласнили понад 1,6 млн грн пожертв для ЗСУ: Викрито благодійну організацію в Сумах, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру чотирьом сумчанам, які за попередньою змовою збирали кошти під прикриттям благодійності, зокрема для ЗСУ, та частково витрачали не за призначенням (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювані для легалізації діяльності створили благодійну організацію та через соцмережі збирали кошти, обіцяючи спрямувати їх на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни. Однак частину зібраної благодійної допомоги вони витрачали на особисті потреби.

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Задокументовано факти незаконного використання благодійних внесків на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень.

У прокуратурі повідомили, що на цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.