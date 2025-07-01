РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11526 посетителей онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества
438 3

Присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог: в Харьковской области будут судить чиновников, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР в сотрудничестве с ДВР Нацполиции и СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из территориальных громад Харьковской области, которые присвоили средства, выделенные на ремонт местных дорог.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Чиновники общины в Харьковской области присвоили 20 млн грн
Чиновники общины в Харьковской области присвоили 20 млн грн

Следствие установило, что в 2023 году заместитель председателя громады заключил 12 договоров на дорожные работы с двумя заранее определенными компаниями. К схеме привлекли мобилизованного специалиста, который формально выполнял технический надзор, хотя фактически проходил военную службу.

Также в преступной деятельности участвовали директор частного предприятия, два прораба и уполномоченная по публичным закупкам. Они завышали объемы работ, манипулировали качеством материалов и подписывали документацию без фактической проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не задекларировал почти 2 млн грн: Сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Хмельницкой прокуратуры, - ГБР

В результате действий фигурантов община потеряла около 20 миллионов гривен.

Шестеро участников схемы обвиняются в зависимости от роли в совершении следующих преступлений:

  • участие в преступной организации (ч. 2, 3 ст. 255 УК Украины),

  • завладение имуществом должностными лицами (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины),

  • служебный подлог (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции предусматривают до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Арестовано имущество и средства на сумму более 10 млн грн - среди них автомобили, недвижимость и денежные активы. Они переданы в управление АРМА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал деньги с футбольной команды за "защиту" от мобилизации: в Днепре будут судить военного ТЦК, - ГБР. ФОТО

Автор: 

ГБР (3077) Харьковская область (1200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стелили асфальтову доріжку, щоб зустрічати кідарів, та й про свої кишені не забували.
показать весь комментарий
01.07.2025 14:21 Ответить
-участь в злочиній організації не факт тільки якщо самі учасники зізнаються
- заволодіння майном розбивається любим адвокатом середнього ступення
- службове підроблення це довготривалий процес що за терміном суд може прийняти рішення без винесення вироку на позбавлення волі
показать весь комментарий
01.07.2025 14:44 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2025 15:08 Ответить
 
 