Присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог: в Харьковской области будут судить чиновников, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР в сотрудничестве с ДВР Нацполиции и СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из территориальных громад Харьковской области, которые присвоили средства, выделенные на ремонт местных дорог.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.





Следствие установило, что в 2023 году заместитель председателя громады заключил 12 договоров на дорожные работы с двумя заранее определенными компаниями. К схеме привлекли мобилизованного специалиста, который формально выполнял технический надзор, хотя фактически проходил военную службу.

Также в преступной деятельности участвовали директор частного предприятия, два прораба и уполномоченная по публичным закупкам. Они завышали объемы работ, манипулировали качеством материалов и подписывали документацию без фактической проверки.

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В результате действий фигурантов община потеряла около 20 миллионов гривен.

Шестеро участников схемы обвиняются в зависимости от роли в совершении следующих преступлений:

участие в преступной организации (ч. 2, 3 ст. 255 УК Украины),

завладение имуществом должностными лицами (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины),

служебный подлог (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции предусматривают до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Арестовано имущество и средства на сумму более 10 млн грн - среди них автомобили, недвижимость и денежные активы. Они переданы в управление АРМА.

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