Привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг: На Харківщині судитимуть посадовців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції та СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад Харківської області, які привласнили кошти, виділені на ремонт місцевих доріг.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.





Слідство встановило, що у 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на дорожні роботи з двома заздалегідь визначеними компаніями. До схеми залучили мобілізованого фахівця, який формально виконував технічний нагляд, хоча фактично проходив військову службу.

Також у злочинній діяльності брали участь директор приватного підприємства, два виконроби та уповноважена з публічних закупівель. Вони завищували обсяги робіт, маніпулювали якістю матеріалів та підписували документацію без фактичної перевірки.

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Внаслідок дій фігурантів громада втратила близько 20 мільйонів гривень.

Шестеро учасників схеми обвинувачуються залежно від ролі у скоєнні наступних злочинів:

участь у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 255 КК України),

заволодіння майном службовими особами (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України),

службове підроблення (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Арештовано майно та кошти на суму понад 10 млн грн - серед них автомобілі, нерухомість та грошові активи. Вони передані в управління АРМА.

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