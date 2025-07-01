Привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг: На Харківщині судитимуть посадовців, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції та СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад Харківської області, які привласнили кошти, виділені на ремонт місцевих доріг.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що у 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на дорожні роботи з двома заздалегідь визначеними компаніями. До схеми залучили мобілізованого фахівця, який формально виконував технічний нагляд, хоча фактично проходив військову службу.
Також у злочинній діяльності брали участь директор приватного підприємства, два виконроби та уповноважена з публічних закупівель. Вони завищували обсяги робіт, маніпулювали якістю матеріалів та підписували документацію без фактичної перевірки.
Внаслідок дій фігурантів громада втратила близько 20 мільйонів гривень.
Шестеро учасників схеми обвинувачуються залежно від ролі у скоєнні наступних злочинів:
-
участь у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 255 КК України),
-
заволодіння майном службовими особами (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України),
-
службове підроблення (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкції передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Арештовано майно та кошти на суму понад 10 млн грн - серед них автомобілі, нерухомість та грошові активи. Вони передані в управління АРМА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- заволодіння майном розбивається любим адвокатом середнього ступення
- службове підроблення це довготривалий процес що за терміном суд може прийняти рішення без винесення вироку на позбавлення волі