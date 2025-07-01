Не задекларував майже 2 млн грн: Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Хмельницької прокуратури, - ДБР

Повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури. Він умисно не задекларував борг у понад 50 тис. доларів США, отриманий від підприємця ще до вступу на посаду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до початку служби в органах прокуратури чоловік обіймав керівну посаду в одному з правоохоронних органів Волноваського району Донецької області. Протягом трьох років він систематично позичав у підприємця готівку - від 2 до 20 тис. доларів - під письмові розписки. Як підставу він зазначав нібито потребу в інвестиціях у нерухомість або купівлю автомобіля. Загальна сума боргу сягнула 52 тис. доларів США.

"Однак колишній правоохоронець не мав наміру повертати кошти, постійно вигадував приводи для відтермінування виплат і користувався своїм службовим статусом для уникнення зобов’язань. Після переходу на роботу до прокуратури ситуація не змінилась - він продовжував ігнорувати борг", - розповіли в ДБР.

Також читайте: Недекларування майна на 2 млн грн: справу ексголови Тернопільської облради Головка передали до суду

Таким чином, упродовж п’яти років посадовець умисно не зазначав це фінансове зобов’язання у щорічних деклараціях, хоча був зобов’язаний відображати його у відповідному розділі. За версією слідства, це було зроблено навмисно - з метою уникнення відповідальності та приховування боргу.

Так, за результатами повної перевірки декларацій, проведеної НАЗК, виявлено недекларування майна на загальну суму майже 2 млн грн.

У березні 2025 року посадовець звільнився з органів прокуратури.

Також читайте: Ексначальник Пенсійного фонду Хмельниччини приховав від декларування 19 млн грн у банку Австрії

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366-2 КК України (умисне неподання відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.