Недекларування майна на 2 млн грн: справу ексголови Тернопільської облради Головка передали до суду

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларації за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

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Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить понад 2,2 млн грн, за 2023 рік - понад 2 млн грн.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.