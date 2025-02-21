Ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради, про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Дії депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У НАБУ зазначають, що згадана особа також вже обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 тис. грн.

НАБУ не називає ім’я фігуранта, але, за даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.