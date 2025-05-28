Недекларирование имущества на 2 млн грн: дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко передано в суд

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению бывшего главы Тернопольского облсовета Михаила Головко в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, в рамках досудебного расследования установлено, что обвиняемый в декларациях за 2022-2023 годы не отразил сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежавшей его матери, однако которую он использовал вместе с членами семьи. Кроме того, в декларации за 2022 год лицо не внесло информацию о денежных средствах на банковском счете, а также нежилые помещения, а именно парковочное место, автомойку и кладовую, которые принадлежат членам его семьи.

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Общая сумма незадекларированного имущества за 2022 год составляет более 2,2 млн грн, за 2023 год - более 2 млн грн.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.