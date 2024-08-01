Подозреваемого во взяточничестве Головко, который через суд восстановился в должности главы Тернопольского облсовета, снова уволили
В четверг, 1 августа, депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности. Для решения этого вопроса депутаты провели тайное голосование.
Об этом сообщает "Файне місто", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на внеочередной сессии собрались 40 депутатов из 63. Голосование было тайным. В сессионном зале установили специальную комнату для голосования и ящик для бюллетеней. Депутаты имели час времени для того, чтобы сделать свой выбор.
За увольнение Михаила Головко с должности главы Тернопольского областного совета проголосовали все 40 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.
Что предшествовало?
Напомним, что в этот же день, 1 августа, Львовский админсуд восстановил Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, в должности главы Тернопольского облсовета.
Ранее сообщалось, 26 июня САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.
3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.
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