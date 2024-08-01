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Подозреваемого во взяточничестве Головко, который через суд восстановился в должности главы Тернопольского облсовета, снова уволили

Підозрюваного у хабарництві Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

В четверг, 1 августа, депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности. Для решения этого вопроса депутаты провели тайное голосование.

Об этом сообщает "Файне місто", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на внеочередной сессии собрались 40 депутатов из 63. Голосование было тайным. В сессионном зале установили специальную комнату для голосования и ящик для бюллетеней. Депутаты имели час времени для того, чтобы сделать свой выбор.

За увольнение Михаила Головко с должности главы Тернопольского областного совета проголосовали все 40 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

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Что предшествовало?

Напомним, что в этот же день, 1 августа, Львовский админсуд восстановил Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, в должности главы Тернопольского облсовета.

Ранее сообщалось, 26 июня САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

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Автор: 

облсовет (537) Тернополь (769) увольнение (2674) Головко Михаил (6)


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Топ комментарии
+7
ЗЄльоні фрікції
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01.08.2024 18:00
+7
При товариші Джугашвіллі, за таку борзоту просто б пристрелили, не виходячи з кабінету і на цьому б епопея і закінчилась... До речі суддю, який прийняв героїчне рішення випустити цього вишкребка також і разом з усіма їх ********** виводками🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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01.08.2024 18:22
+6
Розбійник "входіт і виходіт" - очінь інтєрєсная ігра...
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01.08.2024 18:40
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Заплатили 600 тисяч і відпустили з богом. Ай мольодці!
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01.08.2024 17:57 Ответить
З чого ви взяли, що заплатили? Ви хоч колись пробували щось стягнути з бюджетної установи? Поставлять в чергу на виплату в казначействі років на п'ятдесят. Онуки тієї виплати не дочекаються.
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01.08.2024 18:02 Ответить
То вас поставлять на щоьтчік А то депутат
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01.08.2024 18:03 Ответить
При товариші Джугашвіллі, за таку борзоту просто б пристрелили, не виходячи з кабінету і на цьому б епопея і закінчилась... До речі суддю, який прийняв героїчне рішення випустити цього вишкребка також і разом з усіма їх ********** виводками🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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01.08.2024 18:22 Ответить
Як в них все швидко - поновили - звільнили - по логіці він знову в суд побіг
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01.08.2024 17:58 Ответить
Зачем спешить? Когда оприходует эти 591 тысячу - тогда и повторит.
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01.08.2024 18:01 Ответить
А тепер якими шишами буде відкуповуватись ? Всі бабки пішли на Львівський суд .
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01.08.2024 17:58 Ответить
То був тільки один епізод,а до того *здесь можно хорошо прибарахлится....*
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01.08.2024 18:50 Ответить
Цікаво, чому правоохоронні органи так довго вовтузяться зі слідством? Якби засудили до позбавлення волі питання про поновлення не виникало б.
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01.08.2024 17:59 Ответить
Марточка а ти думаєш легко доїти корову яка шкодує молока .
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01.08.2024 18:18 Ответить
Слідство пів року, як завершене, матеріали передані в суд. Просто, хочуть відтягнути фіаско.
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01.08.2024 20:34 Ответить
Він так більше заробляє. Поновиться знову з компенсацією.
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01.08.2024 18:00 Ответить
ЗЄльоні фрікції
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01.08.2024 18:00 Ответить
Управление государством по черному "зеленому"
Здесь главное не патриотизм и профессионализм, а бабки, причем украденные у государства.
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01.08.2024 18:06 Ответить
треба і той суд звільнить
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01.08.2024 18:11 Ответить
А чьо, все верно. Хлопченя з розумними очима i чолом високим та ясним.

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01.08.2024 18:34 Ответить
Розбійник "входіт і виходіт" - очінь інтєрєсная ігра...
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01.08.2024 18:40 Ответить
В бухгалтерію хоча б встиг?
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01.08.2024 18:56 Ответить
Ну, тепер уся команда з ним, можуть спокійно прийти до ТЦК і далі, на ученні полігони, на підготовку… Скільки ж, отак огинатися, як зеленський!! Родину треба захищати, а не, то по СІЗО, то по судах…
Три роки, як один день…
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01.08.2024 19:37 Ответить
Діла ідуть, контора пише, а остальне нас не колише...
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01.08.2024 20:38 Ответить
А непогана схема, бляха! На роботу не ходиш, ніуя не робиш, а тобі ще за це платять!
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01.08.2024 23:17 Ответить
Який хабар отримав від Головка суддя Львівського адмінсуду?
Оголосіть суму! Порадіємо за суддю!
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02.08.2024 00:52 Ответить
Чому до сих пір не посадили мародерів-хабарників? Я так розумію, що ті, хто не голосував - подєльники. На фронт хабарників. Нехай риють окопи.
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02.08.2024 05:43 Ответить
 
 