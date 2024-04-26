Пойманного на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета отстранили
Высший антикоррупционный суд отстранил от должности заместителя председателя Запорожского облсовета. В феврале его поймали на даче взятки в более 650 тыс. грн директору областного медучреждения.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновника отстранили сроком в 1 месяц.
В САП напомнили, что, по версии следствия, заместитель председателя облсовета пытался предоставить директору медучреждения взятку за содействие в победе во время медицинских закупок.
В общей сложности, правоохранители задокументировали 4 передачи средств на общую сумму более 650 тыс. грн.
Действия заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и депутата этого совета квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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....Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.
Чому він не арештований ???
Тобто за злочин тепер відстороняють від роботи на 1 місяць - це тих хто при кориті ?
ну - ВСЕ!! Пакую рюкзак, взуваю берци, і їду на фронт!!
Треба ж комусь захищати відстороненого!!!!