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Пойманного на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета отстранили

Заступника голови Запорізької облради затримали на хабарі та відсторонили

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности заместителя председателя Запорожского облсовета. В феврале его поймали на даче взятки в более 650 тыс. грн директору областного медучреждения.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновника отстранили сроком в 1 месяц.

В САП напомнили, что, по версии следствия, заместитель председателя облсовета пытался предоставить директору медучреждения взятку за содействие в победе во время медицинских закупок.

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В общей сложности, правоохранители задокументировали 4 передачи средств на общую сумму более 650 тыс. грн.

Действия заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и депутата этого совета квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Автор: 

взятка (6150) облсовет (537) Запорожская область (3039) САП (2059)


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Топ комментарии
+10
сурове та потужне покарання...на цілий місяц відсторонили від корита....
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26.04.2024 10:57
+6
Взагалі -то при військовому стані мародерів до стінки ставлять. Значить такий військовий стан. Можна тільки бусифікувати.
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26.04.2024 11:01
+5
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. Джерело: гы! на месяц!! КАРЛ!! эт я так понимаю ему отпуск дали,за три дня всё порешает а двадцать семь дней в своё пользование получит(чувака мальдивы ждут!) . ))) .
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26.04.2024 11:10
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сурове та потужне покарання...на цілий місяц відсторонили від корита....
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26.04.2024 10:57 Ответить
Взагалі -то при військовому стані мародерів до стінки ставлять. Значить такий військовий стан. Можна тільки бусифікувати.
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26.04.2024 11:01 Ответить
Та ну іх нах - вже не дивує -- здорових людеи немає - є недообстежені
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26.04.2024 11:02 Ответить
Так, стоп! Запорізької обласної ради нема, а голова облради є?
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26.04.2024 11:08 Ответить
Нема ради, нема голови. А заступник є!
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26.04.2024 12:17 Ответить
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. Джерело: гы! на месяц!! КАРЛ!! эт я так понимаю ему отпуск дали,за три дня всё порешает а двадцать семь дней в своё пользование получит(чувака мальдивы ждут!) . ))) .
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26.04.2024 11:10 Ответить
Вони над нами знущаються!!!??? На 1 місяць відсторонили??? За тим Куценком плаче шибениця! Воно замаскована сєпарня! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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26.04.2024 11:26 Ответить
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. ......
....Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Чому він не арештований ???

Тобто за злочин тепер відстороняють від роботи на 1 місяць - це тих хто при кориті ?
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26.04.2024 11:39 Ответить
Якщо ви вкрадите велік, то вас гарантовано посадять. А якщо дасте хабяря, більше чим в пів мільйона гривень - ні
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26.04.2024 12:20 Ответить
відсторонення - то найстрашніше покарання. Як вигнання із античного грецького поліса - в дике поле
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26.04.2024 11:55 Ответить
🤣🤣відсторонили НА 1місяць!!!!


ну - ВСЕ!! Пакую рюкзак, взуваю берци, і їду на фронт!!
Треба ж комусь захищати відстороненого!!!!
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26.04.2024 12:03 Ответить
І його також. І він громадянин цієї країни, потребує захисту, як і всі інші. В нас же не Сомалі поки
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26.04.2024 12:21 Ответить
Знову та знову все дякуючи "Бигус"!!! А не" набу-шмабу".
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21.06.2024 14:55 Ответить
 
 