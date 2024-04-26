Пойманного на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета отстранили

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности заместителя председателя Запорожского облсовета. В феврале его поймали на даче взятки в более 650 тыс. грн директору областного медучреждения.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновника отстранили сроком в 1 месяц.

В САП напомнили, что, по версии следствия, заместитель председателя облсовета пытался предоставить директору медучреждения взятку за содействие в победе во время медицинских закупок.

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В общей сложности, правоохранители задокументировали 4 передачи средств на общую сумму более 650 тыс. грн.

Действия заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и депутата этого совета квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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