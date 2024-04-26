Спійманого на хабарі заступника голови Запорізької облради відсторонили

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади заступника голови Запорізької облради. В лютому його спіймали на наданні хабара у понад 650 тис. грн директору обласного медзакладу.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць.

В САП нагадали, що, за версією слідства, заступник голови облради намагався надати директору медзакладу хабар за сприяння в перемозі під час медичних закупівель.

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Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата цієї ради кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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