Спійманого на хабарі заступника голови Запорізької облради відсторонили
Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади заступника голови Запорізької облради. В лютому його спіймали на наданні хабара у понад 650 тис. грн директору обласного медзакладу.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць.
В САП нагадали, що, за версією слідства, заступник голови облради намагався надати директору медзакладу хабар за сприяння в перемозі під час медичних закупівель.
Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.
Дії заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата цієї ради кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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....Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.
Чому він не арештований ???
Тобто за злочин тепер відстороняють від роботи на 1 місяць - це тих хто при кориті ?
ну - ВСЕ!! Пакую рюкзак, взуваю берци, і їду на фронт!!
Треба ж комусь захищати відстороненого!!!!