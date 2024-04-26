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Спійманого на хабарі заступника голови Запорізької облради відсторонили

Заступника голови Запорізької облради затримали на хабарі та відсторонили

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади заступника голови Запорізької облради. В лютому його спіймали на наданні хабара у понад 650 тис. грн директору обласного медзакладу.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць.

В САП нагадали, що, за версією слідства, заступник голови облради намагався надати директору медзакладу хабар за сприяння в перемозі під час медичних закупівель.

Читайте: Голову райсуду на Дніпропетровщині викрито на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП. ФОТО

Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата цієї ради кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Також читайте: Рада передала повноваження місцевої облради Запорізькій ОВА на період воєнного стану

Автор: 

хабар (4691) облрада (282) Запорізька область (3560) САП (2208)


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Топ коментарі
+10
сурове та потужне покарання...на цілий місяц відсторонили від корита....
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26.04.2024 10:57
+6
Взагалі -то при військовому стані мародерів до стінки ставлять. Значить такий військовий стан. Можна тільки бусифікувати.
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26.04.2024 11:01
+5
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. Джерело: гы! на месяц!! КАРЛ!! эт я так понимаю ему отпуск дали,за три дня всё порешает а двадцать семь дней в своё пользование получит(чувака мальдивы ждут!) . ))) .
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26.04.2024 11:10
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сурове та потужне покарання...на цілий місяц відсторонили від корита....
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26.04.2024 10:57 Відповісти
Взагалі -то при військовому стані мародерів до стінки ставлять. Значить такий військовий стан. Можна тільки бусифікувати.
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26.04.2024 11:01 Відповісти
Та ну іх нах - вже не дивує -- здорових людеи немає - є недообстежені
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26.04.2024 11:02 Відповісти
Так, стоп! Запорізької обласної ради нема, а голова облради є?
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26.04.2024 11:08 Відповісти
Нема ради, нема голови. А заступник є!
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26.04.2024 12:17 Відповісти
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. Джерело: гы! на месяц!! КАРЛ!! эт я так понимаю ему отпуск дали,за три дня всё порешает а двадцать семь дней в своё пользование получит(чувака мальдивы ждут!) . ))) .
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26.04.2024 11:10 Відповісти
Вони над нами знущаються!!!??? На 1 місяць відсторонили??? За тим Куценком плаче шибениця! Воно замаскована сєпарня! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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26.04.2024 11:26 Відповісти
Чиновника відсторонили терміном в 1 місяць. ......
....Загалом правоохоронці задокументували 4 передачі коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Чому він не арештований ???

Тобто за злочин тепер відстороняють від роботи на 1 місяць - це тих хто при кориті ?
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26.04.2024 11:39 Відповісти
Якщо ви вкрадите велік, то вас гарантовано посадять. А якщо дасте хабяря, більше чим в пів мільйона гривень - ні
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26.04.2024 12:20 Відповісти
відсторонення - то найстрашніше покарання. Як вигнання із античного грецького поліса - в дике поле
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26.04.2024 11:55 Відповісти
🤣🤣відсторонили НА 1місяць!!!!


ну - ВСЕ!! Пакую рюкзак, взуваю берци, і їду на фронт!!
Треба ж комусь захищати відстороненого!!!!
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26.04.2024 12:03 Відповісти
І його також. І він громадянин цієї країни, потребує захисту, як і всі інші. В нас же не Сомалі поки
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26.04.2024 12:21 Відповісти
Знову та знову все дякуючи "Бигус"!!! А не" набу-шмабу".
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21.06.2024 14:55 Відповісти
 
 