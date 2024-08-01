Подозреваемый во взяточничестве Головко восстановлен в должности председателя Тернопольского облсовета
Львовский админсуд восстановил Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, в должности председателя Тернопольского облсовета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головко сообщил Суспільному.
Он рассказал, что восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.
Также Михаил Головко сказал, что предоставит комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.
Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Яворский по телефону заявил, что о результатах суда знают, но ждут полного текста решения:
"Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".
Напомним, 26 июня САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.
3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.
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Хіба немає закону про неможливість відновлення на посаді хабарникам?
І це логічно.В тих антикорупційних шаражках статистику ведуть щодо порушених,та переданих справ,А от сама якість матеріалів...
Та й підсудним простіше порішати з набу-дбр-прокурором,ніж з суддями.
то як же красти??
А полковнику Червінському повернуть? Чи такі "бонуси" стосуються лише "своїх"?
Зе: -" корупції вже нема. Все чисто".))))
та молоко за шкідливість і "небезпеку" роботи.
"Кришталево-чистий" суб'єкт з визначення Чезаре ЛОМБРОЗО.
розстріляти нах суддів
Качмар В.Я., Гудим Л.Я та Кузьмич С.М.
все по-плану...по-оманському плану...
А брати Тягнибоки, п.Кошулинський, Брати Іллєнки та інші Свободівці дійсно нищать кацапів на різних фронтах....