Подозреваемый во взяточничестве Головко восстановлен в должности председателя Тернопольского облсовета

Львовский админсуд восстановил Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, в должности председателя Тернопольского облсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головко сообщил Суспільному.

Он рассказал, что восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.

Также Михаил Головко сказал, что предоставит комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Яворский по телефону заявил, что о результатах суда знают, но ждут полного текста решения:

"Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".

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Напомним, 26 июня САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

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