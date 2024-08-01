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Подозреваемый во взяточничестве Головко восстановлен в должности председателя Тернопольского облсовета

Головка поновили на посаді голови Тернопільської обласної ради

Львовский админсуд восстановил Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве, в должности председателя Тернопольского облсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Головко сообщил Суспільному.

Он рассказал, что восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.

Также Михаил Головко сказал, что предоставит комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.

Головка поновили на посаді голови Тернопільської обласної ради

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Яворский по телефону заявил, что о результатах суда знают, но ждут полного текста решения:

"Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".

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Напомним, 26 июня САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

Смотрите также: Депутат Тернопольского облсовета требовал "отката" за выделение матпомощи для раненых воинов. Его задержали "на горячем", - СБУ. ФОТО

Автор: 

облсовет (537) Тернополь (769) Головко Михаил (6)


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Топ комментарии
+38
Йо...аний сором, а не влада! 🤬
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01.08.2024 14:15
+32
ЩЕ ОДИН КРОК ДО СУДІВ ЛІНЧА...
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01.08.2024 14:17
+22
А Андрію Антоненко повернули " ... тисяч гривень за час вимушеного прогулу"?
А полковнику Червінському повернуть? Чи такі "бонуси" стосуються лише "своїх"?
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01.08.2024 14:28
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Йо...аний сором, а не влада! 🤬
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01.08.2024 14:15 Ответить
Головка от...
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01.08.2024 14:15 Ответить
Угу...От зеленого пульверизатора.
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01.08.2024 14:18 Ответить
ЩЕ ОДИН КРОК ДО СУДІВ ЛІНЧА...
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01.08.2024 14:17 Ответить
пропоную збирати донати на цю святу справу
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01.08.2024 19:03 Ответить
Країна майбутнього
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01.08.2024 14:17 Ответить
Коли бусифікуватимуть головне не забувати що такі,як головко "о народє думают".
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01.08.2024 14:18 Ответить
Як завжди.
Показова робота набу-сап...
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01.08.2024 14:19 Ответить
так тут не в НАБу проблема. 8-й суд Львова (!)

Хіба немає закону про неможливість відновлення на посаді хабарникам?
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01.08.2024 18:20 Ответить
Так,є таке суспільне упередження.Насправді,відсотків за 90,-вина саме досудових органів,та прокурорських.
І це логічно.В тих антикорупційних шаражках статистику ведуть щодо порушених,та переданих справ,А от сама якість матеріалів...
Та й підсудним простіше порішати з набу-дбр-прокурором,ніж з суддями.
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01.08.2024 20:02 Ответить
ні,ну якщо він биде в окопі
то як же красти??
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01.08.2024 14:21 Ответить
Ну якщо віддав все і ще те , що дід у колгоспі вкрав , то все нормально .
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01.08.2024 14:23 Ответить
))))
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01.08.2024 16:09 Ответить
Ну а цікаво кому віддав)?
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01.08.2024 18:40 Ответить
А Андрію Антоненко повернули " ... тисяч гривень за час вимушеного прогулу"?
А полковнику Червінському повернуть? Чи такі "бонуси" стосуються лише "своїх"?
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01.08.2024 14:28 Ответить
саме так! гадаєте з тих бонусів не вирахували кешбек?
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01.08.2024 17:32 Ответить
ОСЬ ЩО ЖИВОТВОРНІ ГРИНІ РОБЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.08.2024 14:33 Ответить
от це цікавий наочний і характерний приклад, як тягнисракова сволота злигалася з овощною квартальною
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01.08.2024 14:35 Ответить
Я якраз хотіла поцікавитися, від якої він партії, погуглила, виявилося, "Свобода".
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01.08.2024 14:40 Ответить
Так дійсно пропутінська "свобода"
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01.08.2024 15:46 Ответить
Як казав найпотужній, сама - демократична країна.
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01.08.2024 14:36 Ответить
А головне - зешобла подолала всю корупцію)))
Зе: -" корупції вже нема. Все чисто".))))
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01.08.2024 16:14 Ответить
безпрограшна тактика - тихо пересидіти. Скандал затихає і фігурант переможно повертається на своє місце. А за "вынужденный прогул" і нанесену моральну шкоду держава заплатить?
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01.08.2024 14:41 Ответить
Так в постанові вже написано, що півмільйона мають компенсувати,
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01.08.2024 14:50 Ответить
Заплатять платники податків.
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02.08.2024 08:11 Ответить
Ворон ворону ока не ....
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01.08.2024 14:44 Ответить
Восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.
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01.08.2024 14:51 Ответить
ШТА? Пиши загальнозрозумілою! Ніфіга нє панятнажє!
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01.08.2024 14:56 Ответить
Под Фарион косиш ?
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01.08.2024 15:23 Ответить
І лайкнули, один з Німеччини, другий з В.Британії. Патрійоти
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01.08.2024 20:45 Ответить
Відповідальність за це несуть Німеччина та Велика Британія?
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02.08.2024 01:40 Ответить
Але чому компенсовують лише зарплату 591 тысяча, а недозароблені "за рішання" також потрібно виплатити. Все має бути "по чесному", як в країні чудес
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01.08.2024 15:03 Ответить
У них сьогодні праздник...талони на повидло ще видайте
та молоко за шкідливість і "небезпеку" роботи.
"Кришталево-чистий" суб'єкт з визначення Чезаре ЛОМБРОЗО.
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01.08.2024 15:04 Ответить
Героям слава! Отож...
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01.08.2024 15:23 Ответить
в Японії він би вже зробив собі харакірі, тому що втратив лице..., а в нас буде зубами всіх гризти за "хлібну" посаду...
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01.08.2024 15:25 Ответить
***** собі у нього зарплата
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01.08.2024 15:26 Ответить
Він свободівець,патрійот у вишиванці,йому можна все пробачити.Тернополяни- це ж ви повибирали найбільших патріотичних крадіїв,зелених і свободівців,вам не потрібні були такі,як брати Барна,бо це ж представники "бариги".
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01.08.2024 15:53 Ответить
+++
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01.08.2024 16:16 Ответить
Просто тотальный безпросветный пи$дец
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01.08.2024 16:04 Ответить
Так хочеться дожити до того часу,коли цих сволочів,по справжньому,візьмуть за одне місце.
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01.08.2024 16:20 Ответить
Кожному українському корупціонеру по ордену Мужності!
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01.08.2024 16:40 Ответить
Посмертно.
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02.08.2024 08:13 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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01.08.2024 16:46 Ответить
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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01.08.2024 16:48 Ответить
потужно!
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01.08.2024 17:00 Ответить
******* сором..
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01.08.2024 17:01 Ответить
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01.08.2024 17:38 Ответить
Навіть сумніву не було. Підставили бідну дитину.
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01.08.2024 17:52 Ответить
Сколько денег за подобное решение взял от Головко судья Львовского админсуда?
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01.08.2024 18:02 Ответить
як може такий суд бути?

розстріляти нах суддів

Качмар В.Я., Гудим Л.Я та Кузьмич С.М.
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01.08.2024 18:17 Ответить
"Свобода" руліт і разруліваєт! Не здивуюся якщо виявиться,що цей сором"язливий необандерівець і хабарник у вишиванці буде ще й УБД,який мужньо нищив ненависного москаля на бахмутських фронтах разом з Олєжкою Тягнибаксом,Мордою та Пупсом....
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01.08.2024 18:18 Ответить
п. Головко активно боровся з руZZкім гундяєвскім кривослав`ям ....ось і попав в "немилість" зелених узурпаторів...

все по-плану...по-оманському плану...

А брати Тягнибоки, п.Кошулинський, Брати Іллєнки та інші Свободівці дійсно нищать кацапів на різних фронтах....
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01.08.2024 19:14 Ответить
не бреши так тупо,майне лібе фрау Алєкс!
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01.08.2024 21:29 Ответить
ти, напевно, з тих 73%... які голосували за Голобородька...??
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01.08.2024 22:19 Ответить
Де наші ф16?
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01.08.2024 23:01 Ответить
Патужна
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01.08.2024 23:02 Ответить
Як уже заї... ли ці младориги
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02.08.2024 07:25 Ответить
 
 