Ексначальник Пенсійного фонду Хмельниччини приховав від декларування 19 млн грн у банку Австрії

У декларації ексначальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн гривень і декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. дол. США (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В.о. голови Митної служби Звягінцев не задекларував будинок під Києвом: справу передано до суду

Ексначальник Пенсійного Фонду Хмельниччини не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, "зменшивши" його на 110 тис. грн.

НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками двох статей Кримінального кодексу України: ст. 368-5 – незаконне збагачення; ч. 1 ст. 366-2 – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Вказані висновки скерувало до Національного антикорупційного бюро для долучення до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Розпочато повторну перевірку декларації за 2022 рік його дружини, яка очолювала Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Також читайте: Пенсії переселенців, які мешкають на окупованих територіях, переведуть до Пенсійного фонду. Що це означає