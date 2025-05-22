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Новини Декларування недостовірної інформації
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Ексначальник Пенсійного фонду Хмельниччини приховав від декларування 19 млн грн у банку Австрії

Ексначальник Пенсійного фонду Хмельниччини ховав кошти

У декларації ексначальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн гривень і декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. дол. США (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В.о. голови Митної служби Звягінцев не задекларував будинок під Києвом: справу передано до суду

Ексначальник Пенсійного Фонду Хмельниччини не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, "зменшивши" його на 110 тис. грн.

НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками двох статей Кримінального кодексу України: ст. 368-5 – незаконне збагачення; ч. 1 ст. 366-2 – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Вказані висновки скерувало до Національного антикорупційного бюро для долучення до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Розпочато повторну перевірку декларації за 2022 рік його дружини, яка очолювала Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

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Автор: 

декларація (1430) Пенсійний фонд (658) НАЗК (1692)


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Топ коментарі
+8
Яка талановита родина (клан) Крупи: вона - очільник МСЕК, чоловік - керівник Держаудитслужби, син - керівник Пенсійного фонду, невістка - керівник Реєстраційної служби (всі вже колишні). Всі ці посади - державні. Купа рахунків, готівки, бізнесу, інвестицій. Ротшильди заздрять.
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22.05.2025 16:31
+5
Нардеп каже що дефіцит фінансування ЗСУ 500 млрд.гривень.Ви потрясіть починаючи з ОП,міністрів,нардепів всіх мастей,директорів держпідприємств,суддів,прокурорів,всіх назначених монобільшістю,митників,налоговиків і простих,ну ви самі знаєте кого,можливо самих себе.Проблеми вирішите.
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22.05.2025 16:46
+4
А хто "екс-начальник пенсійного фонду Хмельниччини"???
Правильно!
Крупа!
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22.05.2025 16:16
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Начато перевірку і все? А тим часом те падло тихенько йде в ліс?
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22.05.2025 16:08 Відповісти
та коли враховувати в грн, все що тут в банках нищі українські можновладці переховують, то австрія може сміло переходити на міжнародні розрахунки в грн ))
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22.05.2025 16:10 Відповісти
Мабуть теж "інвалід", треба у Крупи уточнити...
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22.05.2025 16:11 Відповісти
Це син Крупи. Круподер
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22.05.2025 16:15 Відповісти
А хто "екс-начальник пенсійного фонду Хмельниччини"???
Правильно!
Крупа!
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22.05.2025 16:16 Відповісти
Голова пенсійного фонду, подбав про свою пенсію.
В чому тут новина?
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22.05.2025 16:30 Відповісти
Яка талановита родина (клан) Крупи: вона - очільник МСЕК, чоловік - керівник Держаудитслужби, син - керівник Пенсійного фонду, невістка - керівник Реєстраційної служби (всі вже колишні). Всі ці посади - державні. Купа рахунків, готівки, бізнесу, інвестицій. Ротшильди заздрять.
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22.05.2025 16:31 Відповісти
І де вони зараз ?
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22.05.2025 16:33 Відповісти
Нардеп каже що дефіцит фінансування ЗСУ 500 млрд.гривень.Ви потрясіть починаючи з ОП,міністрів,нардепів всіх мастей,директорів держпідприємств,суддів,прокурорів,всіх назначених монобільшістю,митників,налоговиків і простих,ну ви самі знаєте кого,можливо самих себе.Проблеми вирішите.
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22.05.2025 16:46 Відповісти
Перевірте всіх керівників ГУ ПФУ по областях, іх замів та главбухів. І ця новина перейде в розряд звичайної статистики роботи пенсійного фонду України. Там мільярди спі...них гривень
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22.05.2025 17:09 Відповісти
Тварі мародерять на крові а пенсіонерам 3тис , нелох мабутт скумбрію по 8 грн досі купує
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22.05.2025 18:11 Відповісти
Що начальник, що сама організація жирує, не знають куди вже кошти викинути, краще б людям нормально пенсію перерахували. А то пенсіонери отримують копійки, та ще змушені по судах бігати.
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22.05.2025 18:40 Відповісти
Вангую - хрен ви ті бабки дістанете ! Кінчені австріяки таких не здають, вони їм дають прихисток. Зараз там весь "бомонд" українських корупціонерів ! А що ви хотіли, коли найвища посадова особа крутить вальси з ху№лом !!!
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22.05.2025 18:41 Відповісти
 
 