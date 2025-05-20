БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Пенсії переселенців, які мешкають на окупованих територіях, переведуть до Пенсійного фонду. Що це означає

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Пенсійні кошти, нараховані пенсіонерам, які мали статус внутрішніх переселенців до повномасштабного вторгнення України у 2022 році та з якими тривалий час немає зв’язку, переведуть з "Ощадбанку" до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

Водночас ПФУ давно (іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати.

Зокрема, станом на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" накопичено понад 10 млрд грн. З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, у законі про держбюджет на 2025 рік передбачене нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Для виконання цієї норми уряд підготував проєкт спеціальних правил, які чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ "Ощадбанк" до Пенсійного фонду. При цьому дуже важливо, що право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Читайте також: Кабмін спростив отримання пенсій для переселенців, українців за кордоном та на окупованих територіях

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними.

Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді, чекаючи на звернення своїх власників.

Важливо, що дана норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022);
  • отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення;
  • не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік;
  • або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Як повідомлялося, Верховна Рада обмежила розмір пенсій для засуджених держзрадників та колаборантів.

Ощадбанк (685) пенсіонери (445) Пенсійний фонд (429) пенсія (709) переселенці (477)
+7
Крім вашого батька є тисячі мертвих душ , які не видять Україну та одночасно доять її.
показати весь коментар
20.05.2025 15:56 Відповісти
+2
А своїми грішми не хочеш допомогти батьку? Тільки на Україну надієшся? І до того ж він вже напевно давно оформив громадянство сосії і отримує пенсію. Але хочеться отримувати дві, так?
показати весь коментар
20.05.2025 19:18 Відповісти
+1
Сорому у вас немає! А як же бути моєму батькові, який в окупації: йому 94 роки, сліпий та глухий?! Будете використовувати його чесно зароблені гроші "як вільні"?! Чи може віддасте дітям, щоб вони хоть якось спромоглися любими шляхами своїх рідних підтримувати, якщо держава не в змозі?
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
Коментувати
Сорому у вас немає! А як же бути моєму батькові, який в окупації: йому 94 роки, сліпий та глухий?! Будете використовувати його чесно зароблені гроші "як вільні"?! Чи може віддасте дітям, щоб вони хоть якось спромоглися любими шляхами своїх рідних підтримувати, якщо держава не в змозі?
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
Крім вашого батька є тисячі мертвих душ , які не видять Україну та одночасно доять її.
показати весь коментар
20.05.2025 15:56 Відповісти
А своїми грішми не хочеш допомогти батьку? Тільки на Україну надієшся? І до того ж він вже напевно давно оформив громадянство сосії і отримує пенсію. Але хочеться отримувати дві, так?
показати весь коментар
20.05.2025 19:18 Відповісти
Уяви собі - так і роблю. А свої грощі він рабською працею заробив - на твої не претендує.
показати весь коментар
20.05.2025 20:47 Відповісти
Ви не розумієте солідарної системи. Ваш батько отримує не "своє, накопичене", а моє, сьогодні зароблене. Бо солідарна система - то про перерозподіл свіжозібраного ЄСВ та інших податків. Тож так - претендує на моє, а головне - інших пенсіонерів. Бо більше, ніж є ЄСВ та частки інших податків - в країні немає. І всі пенсіонери України отримують не "зароблене", а те, що працюючі прямо сьогодні заробили.

Саме тому, якщо хтось хоче підвищення пенсій пенсіонерам, треба не в держави вимагати підвищень пенсій, а в свого роботодавця - аби більше вам платив і з тієї зарплати більше ЄСВ відраховував, тоді в ПФУ з'являться магічним чином додаткові кошти на підвищення пенсій.

А про рабську працю розповідайте дурникам - я, як і він, ніякого зиску з тієї рабської праці не мали, не маємо і мати не будемо. Тож це не виправдання бажання щось додатково З МЕНЕ отримати.
показати весь коментар
20.05.2025 21:33 Відповісти
Цю математику я й без тебе знав і знаю. А ще знаю з математики, що ці гроші зараз хтось прокручує з гарним процентом.
показати весь коментар
20.05.2025 22:03 Відповісти
У вас розуміння фінсистеми держави на рівні інфузорії-туфельки. Ніхто там нічого не "прокручує з гарним процентом". ПФУ перерозподіляє 450'000'000'000 гривень на рік. Там фізично неможливо "непомітно" щось "прокручувати". Занадто великі гроші. Максимум, що там є - пряме крадівництво якихось несуттєвих (на фоні вказаного числа) сум. Тож не дуркуйте і не займайтеся демагогією.
показати весь коментар
21.05.2025 01:04 Відповісти
Дам адресу, поїдь батькові моєму і тисячам, таких як він розкажи. м. Токмак. Їм зразу ж стане легше.
показати весь коментар
21.05.2025 07:12 Відповісти
Дам адресу, поїдь мамці моїй і тисячам, як вона розкажи, які відмовлялись переїхати до мене, на контрольовану територію, з 2014 до 2022, попри те, що я пропонував за свій власний рахунок купити їм будинок не далі від обласного центра, ніж вони там в своїй лугандонії жили, а також принаймні рік фінансово підтримувати, поки роботу не знайдуть.

І що? І ніхєра - відмовились. Їм під терористами краще виявилось жити, свідомо відмовлялись. А знаєш чому? Тому що терористи в управі закритої і затопленої шахти почали щомісячно видавати просто так по 20% колишньої зарплатні - просто аби люди не тікали. Бо потрібен був терористам живий щит.

Тож завались з своєю демагогією. Більшість з тих "тисяч" там залишились, бо терористи давали гроші і не примушували працювати. І я з своїми родичами вже 7 років не спілкуюсь - вони запроданці. В них вже і половина дітей (хлопці) в м'ясних штурмах на українські посадки передохли. Дати адресу? Прізвища? Перевіриш?
показати весь коментар
21.05.2025 09:21 Відповісти
Ти хто такий взагалі? Я твою точку зору питав? Завали своє їбалало сам.
показати весь коментар
22.05.2025 11:16 Відповісти
Так твою точку зору теж ніхто не питав, але ти вирішив випорожнитися. Маєш право, вірогідно. Тож і я маю право свою точку зору. Не подобається - аргументуй. Не можеш - ну завались. Бо "завались" - то реакція на твою демагогію і ідіотію, а не спроба заперечення твого права щось тут написати.
показати весь коментар
22.05.2025 11:33 Відповісти
Чого ж ти дриснувши з України, батька старенького не прихватив? Ниєш сцикопіхота як паршива баба.
показати весь коментар
21.05.2025 11:52 Відповісти
Ти, підар, *******! Я тебе питав? Я воюю. І воював з перших днів, тому й не зміг батька вивезти. Тому закрий вонюче хавало своє - оцінку воно буде мені давати, чмо.
показати весь коментар
22.05.2025 11:12 Відповісти
Якщо в тебе сусід вкрав худобу, стриже її та доїть - ти не зобов'язаний її годувати.
показати весь коментар
20.05.2025 16:54 Відповісти
брехня це,я переселенець,живу на підконтрольній теріторії,не віддають мені за 33 місяці,з16 по 19 рік,поточну платять,а на борг нема грошей,хто і суд виграв,то теж не платять
показати весь коментар
20.05.2025 19:10 Відповісти
Какие пенсии,если у них паспорта россии, они получают пенсии в России. Вы ещё премии выпишите.
показати весь коментар
21.05.2025 06:00 Відповісти

