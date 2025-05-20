Пенсії переселенців, які мешкають на окупованих територіях, переведуть до Пенсійного фонду. Що це означає

Пенсійні кошти, нараховані пенсіонерам, які мали статус внутрішніх переселенців до повномасштабного вторгнення України у 2022 році та з якими тривалий час немає зв’язку, переведуть з "Ощадбанку" до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

Водночас ПФУ давно (іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати.

Зокрема, станом на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" накопичено понад 10 млрд грн. З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, у законі про держбюджет на 2025 рік передбачене нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України. Для виконання цієї норми уряд підготував проєкт спеціальних правил, які чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ "Ощадбанк" до Пенсійного фонду. При цьому дуже важливо, що право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними.

Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді, чекаючи на звернення своїх власників.

Важливо, що дана норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022);

отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення;

не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік;

або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Як повідомлялося, Верховна Рада обмежила розмір пенсій для засуджених держзрадників та колаборантів.