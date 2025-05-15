Рада обмежила розмір пенсій для засуджених держзрадників та колаборантів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку".

Ухвалення урядового законопроєкту №10355 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 244 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Закон встановлює особливості призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Зокрема, пропонується:

скасувати можливість призначення таким особам пенсії за спецзаконами, виплати нараховуватимуть відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

встановити виплату пенсій особам у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Читайте також: Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

Як повідомлялося, станом на 1 квітня в Україні було понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж торік. Попри щорічну індексацію пенсій, кожен третій пенсіонер отримує виплати у 3 340 грн (близько $80).

Після щорічної індексації у березні, середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Водночас інфляція за цей же період становила 14,6% – тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.