Рада обмежила розмір пенсій для засуджених держзрадників та колаборантів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку".

Ухвалення урядового законопроєкту №10355 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 244 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Закон встановлює особливості призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Зокрема, пропонується:

  • скасувати можливість призначення таким особам пенсії за спецзаконами, виплати нараховуватимуть відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
  • встановити виплату пенсій особам у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Читайте також: Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

Як повідомлялося, станом на 1 квітня в Україні було понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж торік. Попри щорічну індексацію пенсій, кожен третій пенсіонер отримує виплати у 3 340 грн (близько $80).

Після щорічної індексації у березні, середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Водночас інфляція за цей же період становила 14,6% – тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. 

Автор: 

ВР (2929) закон (1509) парламент (1981) Пенсійний фонд (429) пенсія (709)
Вони ще й пенсії отримують? На голову не налазить! Пенсіонери нормальні зі своєї мізерної пенсії донатять, а зрадникам безкоштовне утримання у тюрязі, ще пенсія капає…
15.05.2025 13:51 Відповісти
Ось такі парадокси нашої
дебільної держави. Я особисто все життя працював, зараз доначу на ЗСУ зі своєї невеликої пенсії, яка в десятки разів менше за суддівську чи прокурорську, які при першій можливості зраджували Україну і ні гривні не донатили, не донатять і не будуть донатити. В своїй масі ненавидять Україну і чекають на путіна.
15.05.2025 14:32 Відповісти
на 12 рік війни, після мілярдів виплачених зрадникам і бойовикам днр, внесли пропозицію обмежити виплати. і за що тепер жити азірову, медведчук , сальдо і т п ?
15.05.2025 15:28 Відповісти
А закон має зворотню силу? Засудженим азіровим пенсію не переглянуть ...
15.05.2025 18:22 Відповісти
Які пенсії ? Вони вже громадяни іншої країни ! За зраду треба було лишати громадянства!
15.05.2025 16:14 Відповісти
Яка чудова конституція. Забезпечує виплати ворогам цієї конституції. Це ж просто феєрично згідно конституції треба утримувати істот, які хочуть фізично знищити тих, хто своїми життями забезпечує взагалі існування держави і тієї ж конституції. Які взагалі можуть бути права і свободи на території України скажімо для азірова? Правильно згідно конституції всі які можливі і неможливі. Виплачуйте і далі януковичу пенсію і стережіть його майно згідно конституції за рахунок платників податків які не факт, що до пенсії взагалі доживуть. Ха ха ха.
15.05.2025 17:39 Відповісти
Які пенсії виродкам?
15.05.2025 18:29 Відповісти

