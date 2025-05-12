БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Угода про корисні копалини зі США
Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

Зеленський підписав ратифікацію Угоди про копалини із США

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про ратифікацію Угоди між урядами України та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Відповідний законопроєкт №0309 повернуто із підписом голови держави у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ратифікувала цю Угоду 8 травня.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва перед голосуванням двічі змінював текст законопроєкту про ратифікацію, доповнивши його застереженнями щодо того, що депутати так і не отримали текстів двох інших договорів, укладення яких обумовлено цією Угодою, а будь-які пложення цих договорів "не можуть встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку". 

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що ще дві угоди із США, окрім основної, перебувають на стадії фіналізації та будуть підписані між двома агенціями – DFC та Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП). Ці документи не потребуватимуть ратифікації у ВР.

Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

За цим оголошую кінець українмької державності. Всім спасіба, зустрінемся в савєцькаму саюзі.
12.05.2025 19:32 Відповісти
За цей закон ще треба буде відповідати!!!!
13.05.2025 02:19 Відповісти
Устроит геноцид страны этот запад, будет как в англии и германии где у эмигрантов 3 мира больше прав и местные бегут от этого криминала в другие страны. Будут выставлять условия , запад любит только слабыми командовать. Кроме Украины других стран уже и не осталось на вхождения запада
13.05.2025 04:44 Відповісти
Три дебіла єнто сіла - бугага.
13.05.2025 09:39 Відповісти

