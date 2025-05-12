Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про ратифікацію Угоди між урядами України та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Відповідний законопроєкт №0309 повернуто із підписом голови держави у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ратифікувала цю Угоду 8 травня.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва перед голосуванням двічі змінював текст законопроєкту про ратифікацію, доповнивши його застереженнями щодо того, що депутати так і не отримали текстів двох інших договорів, укладення яких обумовлено цією Угодою, а будь-які пложення цих договорів "не можуть встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку".

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що ще дві угоди із США, окрім основної, перебувають на стадії фіналізації та будуть підписані між двома агенціями – DFC та Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП). Ці документи не потребуватимуть ратифікації у ВР.

Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?