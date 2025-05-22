Экс-начальник Пенсионного фонда Хмельницкой области скрыл от декларирования 19 млн грн в банке Австрии

В декларации экс-начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области за 2022 год обнаружили признаки незаконного обогащения на более 19 млн гривен и декларирование недостоверных сведений на более 44 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В частности, чиновник указал сведения о наличии наличности в разных валютах на более 23 млн грн, не подтвердив при проверке законности источников ее происхождения.

При этом скрыл от декларирования средства на более 500 тыс. долл. США (эквивалент более 19,5 млн грн), размещенные в банке Австрии, на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Экс-начальник Пенсионного Фонда Хмельницкой области не задекларировал жилой дом и земельный участок, которые приобрел в 2021- 2022 годах, а также указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, "уменьшив" его на 110 тыс. грн.

НАПК составило обоснованные выводы по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 - незаконное обогащение; ч. 1 ст. 366-2 - внесение заведомо недостоверных сведений в декларации. Указанные выводы направило в Национальное антикоррупционное бюро для приобщения к материалам начатого ранее уголовного производства.

Начата повторная проверка декларации за 2022 год его жены, которая возглавляла Управление государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).

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