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Новости Декларирование недостоверной информации
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Экс-начальник Пенсионного фонда Хмельницкой области скрыл от декларирования 19 млн грн в банке Австрии

Экс-начальник Пенсионного фонда Хмельницкой области прятал средства

В декларации экс-начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области за 2022 год обнаружили признаки незаконного обогащения на более 19 млн гривен и декларирование недостоверных сведений на более 44 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В частности, чиновник указал сведения о наличии наличности в разных валютах на более 23 млн грн, не подтвердив при проверке законности источников ее происхождения.

При этом скрыл от декларирования средства на более 500 тыс. долл. США (эквивалент более 19,5 млн грн), размещенные в банке Австрии, на счете, открытом на имя жены в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Экс-начальник Пенсионного Фонда Хмельницкой области не задекларировал жилой дом и земельный участок, которые приобрел в 2021- 2022 годах, а также указал ложные сведения о полученном им доходе в виде возврата взносов в уставный капитал от юридического лица, "уменьшив" его на 110 тыс. грн.

НАПК составило обоснованные выводы по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 - незаконное обогащение; ч. 1 ст. 366-2 - внесение заведомо недостоверных сведений в декларации. Указанные выводы направило в Национальное антикоррупционное бюро для приобщения к материалам начатого ранее уголовного производства.

Начата повторная проверка декларации за 2022 год его жены, которая возглавляла Управление государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).

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Автор: 

декларация (1362) Пенсионный фонд (434) НАПК (1223)


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Топ комментарии
+8
Яка талановита родина (клан) Крупи: вона - очільник МСЕК, чоловік - керівник Держаудитслужби, син - керівник Пенсійного фонду, невістка - керівник Реєстраційної служби (всі вже колишні). Всі ці посади - державні. Купа рахунків, готівки, бізнесу, інвестицій. Ротшильди заздрять.
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22.05.2025 16:31
+5
Нардеп каже що дефіцит фінансування ЗСУ 500 млрд.гривень.Ви потрясіть починаючи з ОП,міністрів,нардепів всіх мастей,директорів держпідприємств,суддів,прокурорів,всіх назначених монобільшістю,митників,налоговиків і простих,ну ви самі знаєте кого,можливо самих себе.Проблеми вирішите.
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22.05.2025 16:46
+4
А хто "екс-начальник пенсійного фонду Хмельниччини"???
Правильно!
Крупа!
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22.05.2025 16:16
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Правила форума Совет форумчан
Начато перевірку і все? А тим часом те падло тихенько йде в ліс?
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22.05.2025 16:08 Ответить
та коли враховувати в грн, все що тут в банках нищі українські можновладці переховують, то австрія може сміло переходити на міжнародні розрахунки в грн ))
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22.05.2025 16:10 Ответить
Мабуть теж "інвалід", треба у Крупи уточнити...
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22.05.2025 16:11 Ответить
Це син Крупи. Круподер
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22.05.2025 16:15 Ответить
А хто "екс-начальник пенсійного фонду Хмельниччини"???
Правильно!
Крупа!
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22.05.2025 16:16 Ответить
Голова пенсійного фонду, подбав про свою пенсію.
В чому тут новина?
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22.05.2025 16:30 Ответить
Яка талановита родина (клан) Крупи: вона - очільник МСЕК, чоловік - керівник Держаудитслужби, син - керівник Пенсійного фонду, невістка - керівник Реєстраційної служби (всі вже колишні). Всі ці посади - державні. Купа рахунків, готівки, бізнесу, інвестицій. Ротшильди заздрять.
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22.05.2025 16:31 Ответить
І де вони зараз ?
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22.05.2025 16:33 Ответить
Нардеп каже що дефіцит фінансування ЗСУ 500 млрд.гривень.Ви потрясіть починаючи з ОП,міністрів,нардепів всіх мастей,директорів держпідприємств,суддів,прокурорів,всіх назначених монобільшістю,митників,налоговиків і простих,ну ви самі знаєте кого,можливо самих себе.Проблеми вирішите.
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22.05.2025 16:46 Ответить
Перевірте всіх керівників ГУ ПФУ по областях, іх замів та главбухів. І ця новина перейде в розряд звичайної статистики роботи пенсійного фонду України. Там мільярди спі...них гривень
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22.05.2025 17:09 Ответить
Тварі мародерять на крові а пенсіонерам 3тис , нелох мабутт скумбрію по 8 грн досі купує
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22.05.2025 18:11 Ответить
Що начальник, що сама організація жирує, не знають куди вже кошти викинути, краще б людям нормально пенсію перерахували. А то пенсіонери отримують копійки, та ще змушені по судах бігати.
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22.05.2025 18:40 Ответить
Вангую - хрен ви ті бабки дістанете ! Кінчені австріяки таких не здають, вони їм дають прихисток. Зараз там весь "бомонд" українських корупціонерів ! А що ви хотіли, коли найвища посадова особа крутить вальси з ху№лом !!!
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22.05.2025 18:41 Ответить
 
 