И.о. главы Таможенной службы Звягинцев не задекларировал дом под Киевом: дело передано в суд

Сергей Звягинцев

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении и.о. председателя Государственной таможенной службыУкраины Сергея Звягинцева, который не задекларировал имущество в пригороде столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как установлено, в 2021-2023 годах обвиняемый не указал в электронной декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 м. кв. и земельный участок под ним.

Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. долл. США чиновник оформил на отца жены, хотя на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

"Квалификация: ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Расследование детективы и прокуроры начали по собственным наработкам", - уточнили в НАБУ.

Не задекларировала имущество на более 3 млн грн: сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК, - ГБР

САП сообщила о подозрении главе Таможенной службы Звягинцеву за недакларирование имущества на более $100 тысяч

НАБУ (4540) декларация (1374) Государственная таможенная служба (175)
Топ комментарии
+6
Ну забув... У нього тих будинків.... Хіба їх всі можна запам'ятати?...
показать весь комментарий
12.05.2025 14:46 Ответить
+1
Какая ісконно-посконная українская хвамілія.
Скільки їх, цих **********, керують українцями, висотують кров з українців?
показать весь комментарий
12.05.2025 14:44 Ответить
+1
показать весь комментарий
12.05.2025 14:44 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 14:44 Ответить
Мабуть думав що на тещу переписав, ось і не вказав. Порадьте йому перевірити ще раз на кого записані удома за кордоном
показать весь комментарий
12.05.2025 15:06 Ответить
ніколи такого не було - і от знову

влада зельоних гнид у всій красі
показать весь комментарий
12.05.2025 14:48 Ответить
Красти почали ще при совке, а усі наші правителі просто продовжили цю традицію
показать весь комментарий
12.05.2025 15:09 Ответить
Якось по бідному - копайте ще
показать весь комментарий
12.05.2025 14:54 Ответить
100 тис$? Так це ж початківець, по спортивним міркам на дорослий розряд ще не тягне...
показать весь комментарий
12.05.2025 14:55 Ответить
А тим більше порочить таку посаду
показать весь комментарий
12.05.2025 15:11 Ответить
та про таку дрібничку
він просто забув..
показать весь комментарий
12.05.2025 15:48 Ответить
 
 