И.о. главы Таможенной службы Звягинцев не задекларировал дом под Киевом: дело передано в суд

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении и.о. председателя Государственной таможенной службыУкраины Сергея Звягинцева, который не задекларировал имущество в пригороде столицы.

Как установлено, в 2021-2023 годах обвиняемый не указал в электронной декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 м. кв. и земельный участок под ним.

Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. долл. США чиновник оформил на отца жены, хотя на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

"Квалификация: ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Расследование детективы и прокуроры начали по собственным наработкам", - уточнили в НАБУ.

