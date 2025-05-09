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Новости Декларирование недостоверной информации
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Не задекларировала имущество на сумму более 3 млн грн: сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК, - ГБР

Сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК

Бывшей руководительнице Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) сообщено о подозрении за декларирование недостоверной информации на миллионы гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.

В то же время установлено, что и указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

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Женщина подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ГБР добавили, что расследование продолжается, в частности проверяется причастность подозреваемой к выдаче военнообязанным фиктивных справок об инвалидности.

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Автор: 

декларация (1359) ГБР (3007) МСЭК (83)


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до 2 років,без конфіскації.....за корупцію до 10,а за те ж саме але зумів не ппопастися до 2х
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09.05.2025 12:33 Ответить
А якби здекларувала всі мільйони, то і питань би не було, як наколядувала, ніякому ДБР і не цікаво.
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09.05.2025 12:40 Ответить
всьо пропало, всьо шо нажито непосільним трудом
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09.05.2025 13:02 Ответить
А президент України декларує своє та родинне ?
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09.05.2025 13:15 Ответить
а вы, лохи, платіть податки за засцяни дитячи трузеля, реалізовані на ОЛХ за коррупційною схемою
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09.05.2025 13:50 Ответить
 
 