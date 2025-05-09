Не задекларувала майно на понад 3 млн грн: повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, - ДБР

Колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) повідомлено про підозру за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Водночас встановлено, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів становить понад 3,2 млн гривень.

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Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

У ДБР додали, що розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

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