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Новини Декларування недостовірної інформації
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Не задекларувала майно на понад 3 млн грн: повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, - ДБР

Повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК

Колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) повідомлено про підозру за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Водночас встановлено, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів становить понад 3,2 млн гривень.

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Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

У ДБР додали, що розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

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Автор: 

декларація (1425) ДБР (3511) МСЕК (100)


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до 2 років,без конфіскації.....за корупцію до 10,а за те ж саме але зумів не ппопастися до 2х
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09.05.2025 12:33 Відповісти
А якби здекларувала всі мільйони, то і питань би не було, як наколядувала, ніякому ДБР і не цікаво.
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09.05.2025 12:40 Відповісти
всьо пропало, всьо шо нажито непосільним трудом
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09.05.2025 13:02 Відповісти
А президент України декларує своє та родинне ?
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09.05.2025 13:15 Відповісти
а вы, лохи, платіть податки за засцяни дитячи трузеля, реалізовані на ОЛХ за коррупційною схемою
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09.05.2025 13:50 Відповісти
 
 