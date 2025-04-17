В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили нарушений на почти 35 млн грн, - НАПК

В декларациях экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы обнаружили нарушения на сумму более 34,8 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время полной проверки декларации за 2022 год были выявлены признаки незаконного обогащения, а также недостоверного декларирования информации на сумму более 16,5 миллиона гривен.

"В частности, декларантка и ее муж в течение 2022 года вывезли за пределы Украины более 38 млн грн в разных валютах. Происхождение 16,4 млн грн не было подтверждено официальными документами, что является признаками незаконного обогащения, сведения о таких доходах не указаны в декларации", - говорится в сообщении.

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Также во время повторной проверки декларации за 2023 год, начатой в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, установлено, что Крупа не указала информацию о денежных активах на сумму 18 миллионов гривен, право требования на которые принадлежит ее мужу, а сама она не могла не знать об их существовании.

Также не были подтверждены источники происхождения средств, которые впоследствии были изъяты в ходе досудебного расследования. Всего за 2023 год выявлены признаки недостоверного декларирования на сумму более 18,3 миллиона гривен.

Во время проверок также установлено скрытую от декларирования криптовалюту, которая принадлежит мужу декларантки.

Обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины, добавили в Агентстве.

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Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

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