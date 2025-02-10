Прокуроры ищут деньги и недвижимость экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы в Украине и за рубежом. Конфискация возможна только после решения суда, - САП

Конфискация арестованных средств по делу в отношении руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы возможна только по решению суда в результате рассмотрения дела коррупционерки.

Об этом отметил во время пресс-конференции глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Дело находится на досудебном расследовании. Мы принимаем меры для поиска и наложения ареста не только на денежные средства, но и на недвижимое имущество на территории Украины и за ее пределами. И конфискация возможна только по окончательному решению суда. Другие варианты здесь невозможны. Мы живем в правовом государстве. Если лицо будет признано виновным в конкретном преступлении, после этого суд примет решение, какую часть этих активов конфисковывать и на каком основании, и будет ли это специальная конфискация или просто конфискация", - сказал он.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу уволят в марте, начисление зарплаты ей прекратили в октябре, - СМИ

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

Читайте также: В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили переписку с работниками ГБР, прокуратуры и таможни, - СМИ