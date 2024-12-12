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Новости
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В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили переписку с работниками ГБР, прокуратуры и таможни, - СМИ

Корупція в МСЕК: що знайшли в телефоні Тетяни Крупи

В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы обнаружили переписку с лицами, которые связаны с работниками ГБР, прокуратуры области и таможней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Главком со ссылкой на данные судебного реестра.

Так, при рассмотрении Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановилась на пересмотре арестов телефона и ноутбуков подозреваемой.

"Как выяснилось, указанная техника была изъята во время обыска квартиры семьи подозреваемой на основании постановления суда. Однако правоохранителям не удалось создать полную копию памяти мобильного телефона и скопировать данные ряда приложений, которые были обнаружены в памяти устройства во время непосредственного его осмотра, в том числе приложений Telegram, Signal и почты", - пишет издание.

Согласно протоколу осмотра телефона iPhone 14 Pro Max, принадлежавшего Татьяне Крупе, в приложении Signal следователи наткнулись на чаты с учетными записями, которые свидетельствуют о связях подозреваемой с работниками ГБР, руководством прокуратуры области, работниками таможни.

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В телефоне также были переписки Крупы с разными абонентами об оформлении документов по инвалидности и об отсрочке различным лицам. Среди переписки было найдено заявление одного судьи Хмельницкого апелляционного суда на имя министра здравоохранения о разрешении на выезд за пределы Украины с целью лечения.

"Суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что все изъятое имущество и документы соответствуют признакам вещественных доказательств, поэтому подлежат аресту с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств", - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

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Автор: 

прокуратура (5010) ГБР (2985) Государственная таможенная служба (164) Крупа Татьяна (31) МСЭК (82)


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Топ комментарии
+58
Головне, у розслідуванні не вийти на самих себе!
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12.12.2024 12:06
+44
коли нарешті будуть скасовані липові прокурорські інвалідності та припинено незаконні виплати з бюджету по інвалідності?
дуже складне питання? будемо ще кілька років читати: виявили, здобули, скерували, склали, встановили?
результат?
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12.12.2024 12:06
+38
друге питання - вона самостійно приймала рішення щодо встановлення інвалідності?
ні, ціла комісія, адже Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) - спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення: групи інвалідності (І,ІІ,ІІІ група).
де решта членів МСЕК, які підписували висновки про інвалідність? що із ними? що у них знайшли та вилучили? що із майновим станом членів мсек та їхніх рідних? із ким ділилися здобутками на горі? хто їх прикривав?
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12.12.2024 12:12
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Правила форума Совет форумчан
Головне, у розслідуванні не вийти на самих себе!
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12.12.2024 12:06 Ответить
ЗЄльоноє "економічєскоє" бронювання

.
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12.12.2024 12:26 Ответить
До чого цей твій висер ?
Крупа 16 років була на своїй посаді
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12.12.2024 13:19 Ответить
Да, 16 лет, а расцвела при зеледенте. Посмотрим на приговор... Еще и компенсацию получит.
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12.12.2024 16:54 Ответить
Не балоболь
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12.12.2024 19:37 Ответить
Да-да, вы правы Зеленский президент мира, а его одночленцы по партии кристально честные и неподкупные!!!
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12.12.2024 21:16 Ответить
Що схоже і сталося...😄
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12.12.2024 14:54 Ответить
"правоохоронцям не вдалось створити повну копію пам`яті мобільного телефону"
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12.12.2024 15:06 Ответить
коли нарешті будуть скасовані липові прокурорські інвалідності та припинено незаконні виплати з бюджету по інвалідності?
дуже складне питання? будемо ще кілька років читати: виявили, здобули, скерували, склали, встановили?
результат?
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12.12.2024 12:06 Ответить
друге питання - вона самостійно приймала рішення щодо встановлення інвалідності?
ні, ціла комісія, адже Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) - спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення: групи інвалідності (І,ІІ,ІІІ група).
де решта членів МСЕК, які підписували висновки про інвалідність? що із ними? що у них знайшли та вилучили? що із майновим станом членів мсек та їхніх рідних? із ким ділилися здобутками на горі? хто їх прикривав?
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12.12.2024 12:12 Ответить
Висновок голова підписує
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12.12.2024 13:25 Ответить
Голова шукає клієнтів на інвалідність,а інші їм пишуть неіснуючі діагнози
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12.12.2024 18:52 Ответить
Голова підписує та сидить на кассі. Не рівень голови, клієнтів шукати
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12.12.2024 21:39 Ответить
Хтось зі слідчих скоро купить віллу......
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12.12.2024 21:04 Ответить
Шановний пане Юрію! Вже понад два місяці, як Ви встановили "факти" купівлі прокурорами фейкових інвалідностей.
Чи можна поставити Вам питання:
чому правоохоронці не реагують на виявлені Вами "факти" і головне, чому Ви мовчите?!
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12.12.2024 12:18 Ответить
Які правоохоронці? Ті самі, яким робили фейкові інвалідності? Бджоли проти меду?
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12.12.2024 15:02 Ответить
Результат: ВІДПУСТИЛИ !!!
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12.12.2024 17:08 Ответить
Викрили цілу мережу таємної змови інвалідів.
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12.12.2024 12:09 Ответить
Ха....При сталине было "Дело врачей",а при "Зе геваре"" -"дело инвалидов".Каков масштаб правителя-такой масштаб и его дела. Воистину-история повторяется, сначала как трагедия, потом как фарс.
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12.12.2024 14:27 Ответить
о йо, так і до ОП ниточки виведуть)
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12.12.2024 12:10 Ответить
ДБР виконувало свої прямі обов'язки - кришувала "озеленений" бізнес. Яка несподіванка!
Буде новиною, коли з'явиться випадок такого масштабу без участі татарівців.
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12.12.2024 12:10 Ответить
бджоли проти меду...
Да Нічого Їй не буде.
Згадайте моє слово.
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12.12.2024 12:11 Ответить
не поділилася, тому викрили
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12.12.2024 12:12 Ответить
як це не поділилася? вона б і дня не працювала б, коли наверх не передавал б...
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12.12.2024 12:26 Ответить
Поки передавала домовлене, все було ок. Але стара гарпія, видно почала пацючити
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12.12.2024 13:22 Ответить
і що з того? Красти не будуть? Шапіто, блд...
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12.12.2024 12:12 Ответить
яка несподіванка.. внізАпно..
мафія мародерів-бюджетників Зєлєнского-Підєрмачного випадково вкусила себе за хвіст..
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12.12.2024 12:13 Ответить
Ну яке листування?
Це тьорки членів мафії. Це добре оформлена, довре пустивша коріння, підтримуванна мафіозним зеленим кланом мафія.
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12.12.2024 12:15 Ответить
Іще з совка. Посади передаються від матері до дочки і до онуки потім
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12.12.2024 13:24 Ответить
відпустіть її вже десь послицею, не мучте тваринку...
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12.12.2024 12:15 Ответить
Цікаву корупційну вертикаль ЗЄ побудував - прямо як у *****.
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12.12.2024 12:16 Ответить
Десятка!
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12.12.2024 12:17 Ответить
Думаю ***** у него стоит поучиться.
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12.12.2024 13:08 Ответить
листування з працівниками ДБР, прокуратури та митниці
та іншою зебандою
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12.12.2024 12:26 Ответить
листування з особами, які пов'язані з працівниками ДБР, прокуратури області та митницею

Джерело: https://censor.net/ua/n3524711
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12.12.2024 17:33 Ответить
Сашко Білий з ціми всіма гнидниками розмовляв так як воно повинно бути. але рошеко з аваковим вбили його , та нарід зробив вигляд що нічого не трапилось . тому мафія заправляє зараз всім
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12.12.2024 12:26 Ответить
Порошенко якийсь серійний вбивця, почав з рідного брата, потім Шеремета, Бузину, Сашка Білого, шість військових складів підірвав, а потім на домбасі "мальчіка в трусіках" розіп'яв ,бабусь домбасскіх піною задував, що аж в корів на очах сльози появилися. Жах!
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12.12.2024 15:15 Ответить
Валимо на нього все,що творить народ,з'їхавший з котушок,як ті шакали рвуть гребують під себе?відчувають беззаконня та корупцію?А де ми в цей час були?хіба це новина,що творили лікарі в мсеках?а в Верховній раді скільки інвалідів?А де наша громадянська позиція?Всі шакали раді,що в нас її нема😎
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12.12.2024 19:04 Ответить
Отож! Не поторюйте наших помилок і уважно слідкуйте за своїми депутатами Бундестагу та представниками Бундесрату, щоб вони не ставали інвалідами, як наші.
Gute Nacht, liebe Dame!
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12.12.2024 19:24 Ответить
наша "громадська позиція " проявляється тільки в тих випадках коли її хтось добре фіннсує
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13.12.2024 16:12 Ответить
Йди Васю до Путлера. Тобе вже не дочекаються
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13.12.2024 07:34 Ответить
Далi буде !
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12.12.2024 12:29 Ответить
скорше б
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12.12.2024 12:33 Ответить
Все починається з зєлі.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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12.12.2024 12:35 Ответить
Хто б мав сумніви що всі фейкові інваліди-пенсіонери повʼязані один з одним. Я ще думаю що і телефони які вилучили у крупи встигли у тому НАБУ добряче почистити щоб «впливові люди» не засвітилися….
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12.12.2024 12:42 Ответить
Мафія.
ЗЕлена мафія.
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12.12.2024 12:42 Ответить
Ні,мафія не зелена,а чорнокоричнева,застаріла,покрита пліснявою😎
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12.12.2024 19:07 Ответить
З таким розмахом ФОП треба було реєструвати.
Федеров в ДІЮ міг би включити. Дуже нагальні та затребувані послуги пропонувала
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12.12.2024 12:44 Ответить
самі головні питання хто втратив ? кому не вдалось? імена правоохоронцій які героїчно ведуть боротьбу в тилу.
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12.12.2024 12:45 Ответить
в лондон її, до гонтарьової
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12.12.2024 13:02 Ответить
До посла-інваліда. Не вона його часом, з армії списувала?
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12.12.2024 13:57 Ответить
Ще одне людожерське вилізло.
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13.12.2024 07:38 Ответить
Я не удивлюсь если нам найдут переписку с ОП , или Ермаком.
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12.12.2024 13:07 Ответить
Або з путлером,як наставником
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12.12.2024 19:08 Ответить
Было бы удивительно, если бы не было этой переписки.
Тырить незаметно десятки миллионов, делать дорогие многочисленные покупки, в том числе и квартир под носом ДБР, налоговой и прокуратуры - невозможно.
Поэтому и счет сына разблокировали.
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12.12.2024 13:19 Ответить
Там тре знати ньюанси. На заставу гроші збирав.
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12.12.2024 17:35 Ответить
Як виявилось, ДБР працюють сімейним підрядом: чоловік з дружиною як раз придбали кількаивкартир у Київі. А теперь, за те що цих ДбРівців викрили, вони подають до суду- щоб більше ніхто дбр- це слідчий комітет РФ. А ви що думали?
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13.12.2024 07:41 Ответить
Звісно , що вона працювала у зв'язці с суддями і прокурорами , бо це єдина система що існує вже 30 років !
Президенти , вибори , майдани ... - все змінюється , а ця кланова система є нептхитною !
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12.12.2024 13:22 Ответить
а с кумом, весельчаком У....))) который арендует жилье у своей тещи....
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12.12.2024 13:23 Ответить
Ты говорит, кефир местный пробовал? А жигули хочешь?
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12.12.2024 13:59 Ответить
так вона не екс, а діючий голова МСЕК!!!
https://expert.in.ua/********/18112024-skandalna-golova-msek-krupa-shhe-rik-obijmatyme-posadu-staly-vidomi-novi-detali-spravy/
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12.12.2024 13:24 Ответить
И что? Переписывалась с больными, которые были кандидатами на инвалидность. Даже космонавты имеют отклонения по здоровью. Что тут говорить о простых чиновниках! Они и были ее пациентами.
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12.12.2024 13:47 Ответить
Она что, семейный врач? Какие еще ее пациенты? Мсэк никого не лечит
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12.12.2024 14:00 Ответить
Дааа! А кто бы мог подумать) Интересно другое! Кто обнаружил и почему озвучил!?
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12.12.2024 15:08 Ответить
Ну..комусь недоплатили...видать
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12.12.2024 18:15 Ответить
ну, хто б сумнівався, що вся там свя опа і до опи - пасеться усе бидло, що виповзло з-під зьо-каманди
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12.12.2024 15:25 Ответить
Корупція пролізла скрізь... Сумно, прикро... Гріш - ціна цим всім органам... Скільки коштів виділено на їх утримання! Тільки повне перезавантаження всіх гілок влади, всіх антикорупційних органів, тощо...
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12.12.2024 15:29 Ответить
Нічого нікуди просто так не пролізало. Система працює як змазанний механізм, ще з часів Щербицького. А вам мабуть здавалося, шо совки, які під фактором кон'юнктури ринку, натягли на себе вишиванки, перестали бути совками?
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12.12.2024 16:43 Ответить
Круговая порука. Если война ничего не поменяла, то нашей стране уже ничего не поможет.
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12.12.2024 17:11 Ответить
Виходить там уся "еліта" Хмельницької області пов"язана,- з такими масштабами.
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12.12.2024 17:36 Ответить
Тотально-корумпована система...прогнило ВСЕ !
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12.12.2024 18:14 Ответить
А чого дивувстись: всі силові структури між собою тримають тісні зв'язки: вілли,дачі, рибалка, полювання, проститутки. І один письменник зі США писав: чого великий начальник неохоче звільняє меншого, бо боїться що той про нього розкаже і його звільнять. І друге: менші, а їх багато, і вони носять одному більшому.
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12.12.2024 18:30 Ответить
Чому тільки в харківській області розслідують грабіжників пенсійного фонду?А інші лікарі мсек чим від Крупи відрізняються? Чи просто щоб кинути кістку народу в вигляді 5млн$,які вони навіть не мають закону,щоб конфіскувати?Нехай у європейців запитають😎
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12.12.2024 18:49 Ответить
-Мурчику,а ким ти хочеш бути?-Яхочу бути чиновником..-Чому?-Киця,таке дурне запитання.😜
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12.12.2024 18:56 Ответить
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
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12.12.2024 19:00 Ответить
Вже вийшли на себе?
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12.12.2024 19:38 Ответить
Последние новости - "Апелляционная палата ВАКС отменила арест счета сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы". Видно потому, что некому заплатить залог в 280 млн.грн. Продолжают изощряться над таким явлением, как коррупция, продолжая ее.
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12.12.2024 19:58 Ответить
Тотальная коррупция страны …
Пипец
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13.12.2024 07:38 Ответить
А прокурори-інваліди процвітають, отримують спецпенсії і дуже наглядають щоб слідство було правильне і закінчилось нічим. І потім отримали від Офісу ще нагороду за боротьбу з корупцією.
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13.12.2024 08:15 Ответить
СПРУТ. - Українська Держава потребує ПЕРЕЗАСНУВАННЯ...
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13.12.2024 08:45 Ответить
Перші рішення вже є, Костін їде послом в Нідерланди.
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13.12.2024 18:57 Ответить
 
 