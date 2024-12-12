В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили переписку с работниками ГБР, прокуратуры и таможни, - СМИ
В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы обнаружили переписку с лицами, которые связаны с работниками ГБР, прокуратуры области и таможней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Главком со ссылкой на данные судебного реестра.
Так, при рассмотрении Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановилась на пересмотре арестов телефона и ноутбуков подозреваемой.
"Как выяснилось, указанная техника была изъята во время обыска квартиры семьи подозреваемой на основании постановления суда. Однако правоохранителям не удалось создать полную копию памяти мобильного телефона и скопировать данные ряда приложений, которые были обнаружены в памяти устройства во время непосредственного его осмотра, в том числе приложений Telegram, Signal и почты", - пишет издание.
Согласно протоколу осмотра телефона iPhone 14 Pro Max, принадлежавшего Татьяне Крупе, в приложении Signal следователи наткнулись на чаты с учетными записями, которые свидетельствуют о связях подозреваемой с работниками ГБР, руководством прокуратуры области, работниками таможни.
В телефоне также были переписки Крупы с разными абонентами об оформлении документов по инвалидности и об отсрочке различным лицам. Среди переписки было найдено заявление одного судьи Хмельницкого апелляционного суда на имя министра здравоохранения о разрешении на выезд за пределы Украины с целью лечения.
"Суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что все изъятое имущество и документы соответствуют признакам вещественных доказательств, поэтому подлежат аресту с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств", - говорится в постановлении апелляционной инстанции.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
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Крупа 16 років була на своїй посаді
дуже складне питання? будемо ще кілька років читати: виявили, здобули, скерували, склали, встановили?
результат?
ні, ціла комісія, адже Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) - спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення: групи інвалідності (І,ІІ,ІІІ група).
де решта членів МСЕК, які підписували висновки про інвалідність? що із ними? що у них знайшли та вилучили? що із майновим станом членів мсек та їхніх рідних? із ким ділилися здобутками на горі? хто їх прикривав?
Чи можна поставити Вам питання:
чому правоохоронці не реагують на виявлені Вами "факти" і головне, чому Ви мовчите?!
Буде новиною, коли з'явиться випадок такого масштабу без участі татарівців.
Да Нічого Їй не буде.
Згадайте моє слово.
мафія мародерів-бюджетників Зєлєнского-Підєрмачного випадково вкусила себе за хвіст..
Це тьорки членів мафії. Це добре оформлена, довре пустивша коріння, підтримуванна мафіозним зеленим кланом мафія.
та іншою зебандою
Джерело: https://censor.net/ua/n3524711
Gute Nacht, liebe Dame!
Зєлю геть. Вибори(офлайн)
ЗЕлена мафія.
Федеров в ДІЮ міг би включити. Дуже нагальні та затребувані послуги пропонувала
Тырить незаметно десятки миллионов, делать дорогие многочисленные покупки, в том числе и квартир под носом ДБР, налоговой и прокуратуры - невозможно.
Поэтому и счет сына разблокировали.
Президенти , вибори , майдани ... - все змінюється , а ця кланова система є нептхитною !
https://expert.in.ua/********/18112024-skandalna-golova-msek-krupa-shhe-rik-obijmatyme-posadu-staly-vidomi-novi-detali-spravy/
11.12.24 18:24
Пипец …