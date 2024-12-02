13 членов МСЭК Харьковщины находятся под следствием

В Харьковской области 13 членов МСЭК являются фигурантами уголовных производств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказали на брифинге заместитель начальника Харьковской ОГА Елена Логвинова и директор областного департамента здравоохранения Татьяна Деменко.

"Члены МСЭК, на которых будут уголовные производства, их сейчас 13, но будет еще больше, они точно не будут участвовать в экспертных командах", - сказала Деменко.

По словам Логвиновой, всех фигурантов уголовных производств отстранили от работы.

По данным чиновниц, областная МСЭК насчитывает 157 работников, из них 60 - пенсионного возраста. С 3 декабря с работниками будут проводить беседы по трудоустройству в медицинские учреждения региона.

Также они сообщили, что экспертные команды, которые заменят МСЭК, будут формировать в 18 заведениях. На базе каждого медучреждения будет работать как минимум две экспертные команды.

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"Я хочу подчеркнуть, что главы каждого из 26 отделений МСЭК не имеют права участвовать в экспертных командах, которые будут созданы на базе кластерных и сверхкластерных больниц", - сказала Деменко.

В то же время областная администрация будет рекомендовать больницам не включать в состав экспертных команд и членов МСЭК, добавила Логвинова.

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Ликвидация и реформа МСЭК

Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

28 ноября депутаты Харьковского облсовета прекратили работу областного центра медико-социальной экспертизы путем присоединения к областной больнице.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.