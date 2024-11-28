ВАКС продлил арест экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил залог до 280 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2025 года включительно бывшей руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе. Суд определил залог в сумме 280 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВАКС.

"28 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство в отношении руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии, которая является депутатом Хмельницкого областного совета, о продлении сроков досудебного расследования, а также о продлении сроков содержания под стражей.

Следственный судья ВАКС постановила продлить срок досудебного расследования на 6 месяцев - до 5 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Антикоррупционный суд продлил подозреваемой срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2025 года включительно. В качестве альтернативы, суд определил залог в сумме 280 млн гривен.

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Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемую возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к прокурору, следственному судье, суду;

не покидать пределы города Хмельницкий;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздержаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Напомним, 21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы защитников, оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. Размер альтернативного залога определен в сумме 300 млн грн.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.