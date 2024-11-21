РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8806 посетителей онлайн
Новости
1 568 9

Апелляционная палата ВАКС оставила экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей и уменьшила залог до 300 млн грн

Крупу лишили під вартою із заставою 300 млн грн

21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы защитников, оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу.
Размер альтернативного залога определен в сумме 300 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении АП ВАКС.

"Сегодня, 21 ноября 2024 года, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 07.10.2024 о применении к руководительнице одного из областных центров медико-социальной экспертизы меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Читайте: НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников по делу экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Кривонос

Новое решение по экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупы

Отмечается, что коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Автор: 

залог (515) Апелляционный суд (411) Крупа Татьяна (31) МСЭК (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
6 лямів баксів!! Якій суд? Можна відразу до стінки..кошти на армію..
показать весь комментарий
21.11.2024 18:57 Ответить
Це ви схоже не чули про того казначея полтавського, у якого виявили два мільярди чотириста мільйонів гривнів готівкою! " Ще раз: 2 400 000 000.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:05 Ответить
Країна мрії,накрала вона лямів 10 баксів ,не менше.Скоро заставу змінять до 40млн грн=1 лям баксів і поїде вона доживати розкішне своє життя за бугор,чи в кращому випадку,заплатять їй компенсацією,повернуть на посаду і вибачаться
показать весь комментарий
21.11.2024 19:01 Ответить
Стісняюсь спитать, а який коефіцієнт (сума хабара : сума зменшення) на зниження застави? 1:1 чи якійсь інший?
показать весь комментарий
21.11.2024 19:09 Ответить
Напевно фіфті\фіфті.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:54 Ответить
Апеляційна палата ВАКС - ПНХ!!!
показать весь комментарий
21.11.2024 19:36 Ответить
Напевно антимайданному мусорку крупа напосівала.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:38 Ответить
Яка застава, суку до кінця днів на нари!!! Ох.....іти!!!
показать весь комментарий
21.11.2024 21:54 Ответить
Ничего ей не будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
показать весь комментарий
22.11.2024 01:32 Ответить
 
 