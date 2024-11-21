Апелляционная палата ВАКС оставила экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей и уменьшила залог до 300 млн грн

21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы защитников, оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу.

Размер альтернативного залога определен в сумме 300 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении АП ВАКС.

"Сегодня, 21 ноября 2024 года, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 07.10.2024 о применении к руководительнице одного из областных центров медико-социальной экспертизы меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Новое решение по экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупы

Отмечается, что коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.