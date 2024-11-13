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Новости Борьба с коррупцией
25 019 23

НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников по делу экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Кривонос

Директор НАБУ Кривонос розповів про деталі розслідування справи керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучает, каким образом были получены средства, найденные у бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, а также то, кто был вовлечен в противоправную схему и каким образом эти лица получили инвалидность. Все фиктивные инвалидности исследуют в рамках одного уголовного производства.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Кривонос пояснил, что дело о фиктивных инвалидности с участием председателя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы передали в НАБУ, потому что это его подследственность, поскольку Крупа занимала должность депутата областного совета.

По его словам, в первую очередь следствие акцентирует на чиновниках, которые могли противоправно получить инвалидность: прокуроры, судьи, другие представители других правоохранительных органов.

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Также НАБУ изучает всю сумму средств, на которую, по данным следствия, обогатилась бывшая руководительница МСЭК и ее близкое окружение.

Имущество по этому делу сейчас арестовано: недвижимость, автомобили, драгоценные изделия, добавил директор НАБУ. Досудебное расследование продолжается, подчеркнул Кривонос.

Мы точно будем фокусировать свое внимание не только на руководительнице МСЭК, которая, по версии следствия, незаконно обогатилась, но и будем изучать, кто был вовлечен в эту схему. Кто аккумулировал, передавал средства, кто способствовал этому преступлению, кто скрывал это преступление, если такие факты были", - добавил глава НАБУ.

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Как отметил Кривонос, все, вероятно, фиктивные инвалидности чиновников, которые получили такой статус через МСЭК, исследуются правоохранителями в рамках одного уголовного производства.

Глава НАБУ считает недостаточным, если ответственность понесет только руководство МСЭК и причастные с его стороны, поскольку когда прокурор покупает инвалидность за деньги - это тоже является преступлением.

"Сейчас мы точно видим чрезвычайную перспективу в этом деле, и оно является максимально приоритетным в рамках бюро", - резюмировал чиновник.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Также читайте: ВАКС арестовал часть имущества Крупы: миллионы долларов и коробки с украшениями

Автор: 

НАБУ (4221) инвалидность (173) Кривонос Семен (32) Крупа Татьяна (31) МСЭК (82)


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Топ комментарии
+9
шо ви там розслідуєте? розслідувачі...
Чітко ж написано "16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов https://www.facebook.com/photo?fbid=27498315389782063&set=a.479663955407239 оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "*******" к у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему. Джерело:
чого ці прокурори ще не позбавлені інвалідності? чому не заарештовані? чому надалі більшість з них працює прокурорами?
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13.11.2024 15:45
+9
Час треба потягнути - щоб про це забули
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13.11.2024 15:55
+7
Буде чим займатись найближчі 30 років... А що там Насіров, так і тягають у ковдрі?
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13.11.2024 15:46
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слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів. Джерело:
Це скількі українських легіонів можно назбирати ?
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13.11.2024 15:43 Ответить
шо ви там розслідуєте? розслідувачі...
Чітко ж написано "16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов https://www.facebook.com/photo?fbid=27498315389782063&set=a.479663955407239 оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "*******" к у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему. Джерело:
чого ці прокурори ще не позбавлені інвалідності? чому не заарештовані? чому надалі більшість з них працює прокурорами?
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13.11.2024 15:45 Ответить
Час треба потягнути - щоб про це забули
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13.11.2024 15:55 Ответить
Треба ще довести, що хтось із тих прокурорів має щось сфальсифіковане, чи що вони комусь давали хабаря.
Мають бути проведені слідчі дії, зібрані докази, судові дії і т.д. згідно процедури.
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14.11.2024 09:31 Ответить
Кошти були отримані з рук в руки - для чого відкривати Америку
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13.11.2024 15:46 Ответить
Буде чим займатись найближчі 30 років... А що там Насіров, так і тягають у ковдрі?
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13.11.2024 15:46 Ответить
винен Порошенко, по телемарафону сказали.
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13.11.2024 15:48 Ответить
ну тут якби Крупа з 08 року кеш збирає у Мсеках, звісно не з таким розмахом як за зебіла, але і порох теж винен
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13.11.2024 18:32 Ответить
Гроші перекочують з одних кишень в інші та й усе!
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13.11.2024 15:56 Ответить
Ой, та нічого не буде. Ні, звісно може НАБУ і передасть декілька справ в суд, але...в нас самі чесні і справедливі судді. І на роботі поновлять, і гроші з майном повернуть, і.....ну може невеликий штраф призначать, але ймовірніше призначать компенсацію за моральну шкоду.
Я вже стомився чекати справедливості, завжди результат один - злочинці живуть далі щасливим життям, потерпілі і далі страждають, а в суддів життя стає багатшим.
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13.11.2024 16:00 Ответить
на жаль ніхто вже ту інвалідність не відмінить, це простий смертний вимушений кожен рік підтверджувати, що в нього немає ноги, або руки..., а безстроковий інвалід-прокурор, який отримав інвалідність на виробництві (цікаво, чого?) під час своєї роботи прокурором, ні..., вона в нього не аби як, а чесним українським судом підтверджена..., ага..., він, цей інвалід-прокурор свої права знає й буде за них боротися...
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13.11.2024 16:04 Ответить
З чого це "ніхто не відмінить"? Гадаєте, не знайдеться суддя-неінвалід?
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13.11.2024 16:32 Ответить
Хмельничани знають що у всіх керівників управлінь, департаментів ОДА з 2008 року і по цей час є група інвалідності мінімум друга. Ну не тільки генерали штабні можуть собі оформити інвалідність, пересічні місцеві барончики також не ликом шиті. Зарплата плюс інвалідність плюс маленький бізнес і ніяка інфляція нестрашна. Можна й масло за 550 грн кг на хліб накладати і яйцями по 65 десяток закусювати та про патріотизм торочити.
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13.11.2024 16:11 Ответить
Головне, щоб не вийшов найпотужніший пердь у калюжу!😆
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13.11.2024 16:26 Ответить
Хмельницька мсек за всю країну віддувається.
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13.11.2024 16:28 Ответить
Ещё раз, все заплатят по второму кругу, только уже ермаку.
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13.11.2024 16:46 Ответить
там золоте дно..в МСЕК...По новинах по місту інвалідність штампують і надалі повним ходом...пока ВРада думає закони..
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13.11.2024 17:07 Ответить
Про цей орган казали - головне не продуктивність, головне результат.
Тобто його/органу утримання (умовно) людям обходиться 1млрд, а покарано злочинів на 10млн.
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13.11.2024 17:11 Ответить
є причина . а потім ідуть наслідки коли на дивані лежить гора бобла з сотками доларів сша --- а причина це те що ота ***** ..обєлєтіла.. групами інвалідності всіх прокурорів і не боялася тримати мільйони доларів в шухлядках бо була впевнена що вона недоторкана --- а хіба в інших обласних мсеках не так як у крупи ??? А ХІБА СИДИТЬ ХОТЬ ОДНА ПАДЛА ІЗ НАЧ. ОБЛ. АДМ. ЯКІ КРАЛИ ДЕСЯТКАМИ МЛН ГРН ??? а зєльц з 22 року поміняв штук 10 --- зєбанати може сидить колишній нач. вца донецькоі обл або запоріжськоі або полтавськоі . а може друг дєтства баканов сидить який агента фсб пригрів ???цікаво куди вся ота нечисть буде дристати після наступних виборів
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13.11.2024 19:32 Ответить
А кучму когда? Он же тоже преступник - отдал ядерное оружие
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14.11.2024 07:20 Ответить
Прокурори давали хабар за інвалідність.Це кримінальна відповідальність з реальними сроками.Цікаво,хтось з них сяде? Впевнений що ні.Вершителі правосуддя,блин..
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14.11.2024 16:13 Ответить
 
 