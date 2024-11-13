НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников по делу экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучает, каким образом были получены средства, найденные у бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, а также то, кто был вовлечен в противоправную схему и каким образом эти лица получили инвалидность. Все фиктивные инвалидности исследуют в рамках одного уголовного производства.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Кривонос пояснил, что дело о фиктивных инвалидности с участием председателя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы передали в НАБУ, потому что это его подследственность, поскольку Крупа занимала должность депутата областного совета.

По его словам, в первую очередь следствие акцентирует на чиновниках, которые могли противоправно получить инвалидность: прокуроры, судьи, другие представители других правоохранительных органов.

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Также НАБУ изучает всю сумму средств, на которую, по данным следствия, обогатилась бывшая руководительница МСЭК и ее близкое окружение.

Имущество по этому делу сейчас арестовано: недвижимость, автомобили, драгоценные изделия, добавил директор НАБУ. Досудебное расследование продолжается, подчеркнул Кривонос.

Мы точно будем фокусировать свое внимание не только на руководительнице МСЭК, которая, по версии следствия, незаконно обогатилась, но и будем изучать, кто был вовлечен в эту схему. Кто аккумулировал, передавал средства, кто способствовал этому преступлению, кто скрывал это преступление, если такие факты были", - добавил глава НАБУ.

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Как отметил Кривонос, все, вероятно, фиктивные инвалидности чиновников, которые получили такой статус через МСЭК, исследуются правоохранителями в рамках одного уголовного производства.

Глава НАБУ считает недостаточным, если ответственность понесет только руководство МСЭК и причастные с его стороны, поскольку когда прокурор покупает инвалидность за деньги - это тоже является преступлением.

"Сейчас мы точно видим чрезвычайную перспективу в этом деле, и оно является максимально приоритетным в рамках бюро", - резюмировал чиновник.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

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