ВАКС арештував частину майна Крупи: мільйони доларів та коробки з прикрасами

Антикорупційний суд арештував частину майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться в ухвалі ВАКС.

Так, арешт накладено на 3,17 млн доларів, 140 тис. євро та 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Крупи.

Також арештовано 93 тис. доларів та 2 тис. євро, які виявили 3 жовтня у робочому кабінеті Крупи.

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Крім коштів суд арештував й інше майно:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків.

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10.

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

ВАКС зокрема арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки

Рішенням суду накладено арешт на проєктну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені М.Чекмана та журнали виконаних робіт.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

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