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Новини
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ВАКС арештував частину майна Крупи: мільйони доларів та коробки з прикрасами

ВАКС арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Антикорупційний суд арештував частину майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться в ухвалі ВАКС.

Так, арешт накладено на 3,17 млн доларів, 140 тис. євро та 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Крупи.

Також арештовано 93 тис. доларів та 2 тис. євро, які виявили 3 жовтня у робочому кабінеті Крупи. 

Також читайте: Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора

Крім коштів суд арештував й інше майно:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків.
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10.
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням.
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

ВАКС зокрема арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки

Рішенням суду накладено арешт на проєктну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені М.Чекмана та журнали виконаних робіт.

Читайте: Син скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи почав розпродавати бізнес в Україні

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Також читайте: В очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку, - ЗМІ

Автор: 

арешт майна (356) Антикорупційний суд ВАКС (2009) Крупа Тетяна (41)


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Топ коментарі
+27
ну й що? фіктивну інвалідність хоча б одному доведено? виплати з бюджету лівакових пенсій скасовано? зекономлені кошти на потреби фронту спрямовано?
більше місяця тіко бла-бла-бла...
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05.11.2024 15:01 Відповісти
+23
Не спішіть, це ще не конфіскував, а тільки арештував. Завтра попросять вибачення, повернуть арештоване ще й з відсотками. У нас це запросто.
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05.11.2024 15:11 Відповісти
+19
Знайшли майже 6 млн, а арештували 3 з хвостиком. А де ж решта?
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05.11.2024 15:06 Відповісти
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І що, конфіскувати всеодно не зможете.
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05.11.2024 14:58 Відповісти
ну хоч так...
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05.11.2024 14:58 Відповісти
Вже розпачався деліж награбованого ВакСом, мабуть їм 50%, бо з 6 млн о яких писали в пресі залишилось 3 млн. Цікаво а державі державні крадіі хоч гривну залишать ?
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05.11.2024 15:47 Відповісти
Усушка, утруска )
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05.11.2024 20:28 Відповісти
Эта тётка явно без творческого воображения:

ну, на кой хрен в её унылом возрасте хапать миллионы долларов наличкой?

Ведь в конструкции гроба не предусмотрено наличие багажника...
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05.11.2024 22:41 Відповісти
Її "унилий возраст" мільйони доларів досить якісно мали прикрасити , а розповідати байки про те що гроші потрібні лише молодим може тільки той хто їх не мав ніколи . Щодо "відсутності уяви" у цієї хабарниці , то те що у неї знайшли готівкою "на чорний день" ніяким чином не відобразилося на кількості квартир , садиб і банківських рахунків як в Україні , так і у Європі , пані "без уяви " забезпечила безбідним існуванням усю свою родину до десятого коліна ((
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05.11.2024 23:53 Відповісти
Легко прийшло, легко пішло.
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05.11.2024 15:00 Відповісти
Не спішіть, це ще не конфіскував, а тільки арештував. Завтра попросять вибачення, повернуть арештоване ще й з відсотками. У нас це запросто.
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05.11.2024 15:11 Відповісти
Такі докази часто "*********".
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Так вже половина десь зникла , до суду всохне і решта , ну або напишуть що то були сувенірні календарики , вже якогось міністра так із хабарем ловили ((
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05.11.2024 23:55 Відповісти
ну й що? фіктивну інвалідність хоча б одному доведено? виплати з бюджету лівакових пенсій скасовано? зекономлені кошти на потреби фронту спрямовано?
більше місяця тіко бла-бла-бла...
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05.11.2024 15:01 Відповісти
Нелюди!🤨
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05.11.2024 15:02 Відповісти
фактично злочинне угрупування сімейного типу...мама оформляла інвалідність людям зі списку, син надавав пенсію із держбюджету, тато отримані кошти вивозив та клав у польських банках...
була історія з інвалідами, коли син народної депутатки, ухиляючись від призову, вивіз тата-інваліда і викладача вишу за кордон, а потім тато-інвалід одразу повернувся відтіля самотужки, один, без сина...
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06.11.2024 07:08 Відповісти
Дійсно. Молода команда реформаторів впіймали монстра! Весна прийде - саджати будемо! Реально перемога! Якщо не враховувати країну в руїнах
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05.11.2024 15:16 Відповісти
Знайшли майже 6 млн, а арештували 3 з хвостиком. А де ж решта?
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05.11.2024 15:06 Відповісти
Перевели в дрова...
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05.11.2024 15:14 Відповісти
Сподіваюсь, квитанцію виписали.
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05.11.2024 15:47 Відповісти
Слідакам на каву
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05.11.2024 20:29 Відповісти
а чому тільки 3,17 арештували? писали, що при обшуку знайшли 5,5 лямів баксів кешу.
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05.11.2024 15:07 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3516827/konfiskuvaty_statky_kerivnykiv_msek_nemojlyvo_nazk
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05.11.2024 15:14 Відповісти
за решта купила собі платну модну камеру у діда лук'яна та непідкупних адвокатів, які купуватимуть непідкупний суд
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05.11.2024 15:14 Відповісти
Через кілька тижнів ми дізнаємося, що то були зовсім не гроші...
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05.11.2024 15:14 Відповісти
Вот именно. Календарики с изображением президента США.
Хорошего качества. От оригинала, мол, сразу не отличили.
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05.11.2024 16:22 Відповісти
Триває війна між Татаровим та Єрмаком. Під вогнем гинуть корупціонери. Ну хоч так.
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05.11.2024 15:10 Відповісти
Ще додайте, що на боці Татарова воюють зомбі-чєчєнці, вбиті ним особисто у 2022му, та підняті за допомогою збірки пАтужніх висерів Зе
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05.11.2024 16:33 Відповісти
Та мабуть, вони найкращі дружбани! Хто його вивів із під відовідальності і призначив радником?
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05.11.2024 17:21 Відповісти
Навіщо гроші якими не можна вільно користуватися? Тепер у неї конфіскують майно, гроші і років 10-15 життя. Вийде на свободу стара, немічна, хвора і буде до смерті отримувати мізерну соціальну допомогу... Ось до чого довела жадібність...
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05.11.2024 15:12 Відповісти
нічого її не буде, на роботі ще премію дадуть і відрядження оформлять.
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05.11.2024 15:15 Відповісти
Не цього разу. Її викриття дуже роздратувало тих хто її кришував. Тому її зіллють. Хоча б за феноменальну дурість і невміння розпоряджатися отриманими ресурсами.
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Багатообіцяючий фантастичний роман
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05.11.2024 15:17 Відповісти
Та ну, мізерну соціальну допомогу буде отримувати більшість українців у вигляді "пенсії". А в неї у "закромах" грошики знайдуться. Та й не буде вона сидіти 10-15 років, у найгіршому випадку вийде раніше за зразкову поведінку, у найкращому, більш реальному, піде на угоду зі слідством і т.ін. І жити буде зовсім не в Україні.
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05.11.2024 21:01 Відповісти
Це все повна херь - у межах цієї справи повинні бути кримсправи за тих кому вона за гроші дала інвалідність. Потім вони, звісно, можуть бути окремі справи. Тварюки зеленжопі - як сказав один з прокурорів - нам пи....а, тому треба красти все шо можна та тікати за кордон. Судячи з масштабів розкрадання - дійсно пи....а - так керує зеленский та йього шакали фсбешні в оп.
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Millions of dollars and iPhone 10? Stingy bitch 😂
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Знаю зовсім не бідну людину, котра досі ******** кільку в томаті (ностальгія)
Але тут інше - вона отримала гроші, але так і не навчилася ними користуватися.
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05.11.2024 15:20 Відповісти
Але ж ******* кільку в томаті неможливо їсти. От та, що була, так, смачненька.
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05.11.2024 21:04 Відповісти
і я знаю небідного дядька, який ******** біляши у забігаловках купувати і з'ідати тут же, на вулиці
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05.11.2024 18:00 Відповісти
Какая-то она невесёлая... Всё по уму, но лажа всё же вышла
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Як не соромно, людина по крупинці збирала..
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Арешт не означає вилучення. Це означає, що певний проміжок часу вона не може ними користуватись. Так що зарано пити шампанське. Ну, взагалі то ні. Крупа може пити шампанське. Вона, по-факту, виграла справу. Через 6 місяців їй ще виплатять грошову компенсацію за період, що вона не працювала.
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05.11.2024 15:22 Відповісти
це все понти - Зеленському на вибори потрібні гроші. Багато грошей.Заступником начальника митного посту «Ягодин» призначено Михайла Бурдейного - корупційну легенду та багаторічного касира контрабанди на Волині.Того самого Бурдейного, якого влітку 2021 затримало ДБР під час доставки в Київ каси Волинської митниці у 700 000 доларів.Того самого Бурдейного, який до цього затримання був багаторічним касиром Волинської митниці, координував між собою контрабандистів-силовиків-митників та роками доставляв «в Київ» контрабандну касу.
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05.11.2024 15:26 Відповісти
а тих, хто створив цю похабну державну Систему, вже всіх посадили, чи хоча б арештували? 🤓👀
отож бо.
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05.11.2024 15:30 Відповісти
Частину розтягли по карманам,тут і казочкі кінець.Якось так.
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05.11.2024 15:31 Відповісти
Справедливість перемогла, народний гнів майже згас, бо арештували 3,17 млн доларів, 140 тис. євро та 1,27 млн грн, додатково 93 тис. доларів та 2 тис. євро, особливо резонансно звучить арешт ноутбука, п'ять флеш-накопичувачів та телефон IPhone10. Але давайте порівняємо, а що знайшли тоді при обшуку: майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності, а також викинуті дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно, сім'я володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького, за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках знаходилось 2,3 мільйона доларів США.
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05.11.2024 15:36 Відповісти
ПІДЕ ВСЕ НА ДРОНИ НА ПЕРЕДОВУ ЧИ РОЗСМОКЧЕЦЯ ПО КИШЕНЯМ ІНШИХ ХАПУГ?
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05.11.2024 15:53 Відповісти
Черговий цирк від влади...перекрити гвалт про закон на дрова...
Піна спаде,а арештоване повернуть...з "половини"..)
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05.11.2024 15:55 Відповісти
Ничего ей не будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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05.11.2024 16:02 Відповісти
ого потужні потуги
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05.11.2024 16:06 Відповісти
Прошу 3 млн.$ які не арештували передати в пенсійний фонд.
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05.11.2024 16:09 Відповісти
На пенсіі прокурорам?
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05.11.2024 17:35 Відповісти
І вся ця пАтужньо-пустопорожня діяльність лише для того, щоб через рік штрафонути її на 50÷80 грн та випустити. Потім ще кілька мільйонів бюджетних коштів у якості компенсації виплатити.
Аби хотіли посадити, "знайшли" у неї 20÷30 кубів дров. Отобі б точно сіла років на п'ять!
Зауважте на апофеоз ЗеСправедливості: корупціонерам-копійчані штрафи, за незаконне зберігання дров- реальний термін.
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05.11.2024 16:27 Відповісти
Часть? Я так понимаю, остальные нажито честно мы непосильным трудом?
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05.11.2024 16:59 Відповісти
Це вам, не три кубометнри дров! За мільйонні хабарі не саджають, а ізвіняються!
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05.11.2024 18:03 Відповісти
А ВСУ щось дістанеться ? Хоч з тих трьох мільйонів ,бо ,вже два с половиною десь зникли .
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05.11.2024 19:43 Відповісти
Пізніше виявиться, що всі ті долари фальшиві, а значить і нема складу злочину бо відсутній факт незаконного збагачення.
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05.11.2024 20:32 Відповісти
3 млн.$ неарештовують, тому що Хмельницька топ-еліта впряглась виручати курву (крупу), один з яких вказав що 3 млн.$ передав крупам на збереження, також має вплив дії місцевої та центральної влади по збереженню волі крупи.
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07.11.2024 07:42 Відповісти
 
 