ВАКС арестовал часть имущества Крупы: Миллионы долларов и коробки с украшениями
Антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в постановлении ВАКС.
Арест наложен на 3,17 млн долларов, 140 тыс. евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Крупы.
Также арестованы 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро, обнаруженных 3 октября в рабочем кабинете Крупы.
Кроме средств суд арестовал и другое имущество:
- документы по проектированию строительства пяти домов;
- ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
- распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на запрос Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.
ВАКС, в частности, арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.
Решением суда наложен арест на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени М.Чекмана и журналы выполненных работ.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
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ну, на кой хрен в её унылом возрасте хапать миллионы долларов наличкой?
Ведь в конструкции гроба не предусмотрено наличие багажника...
більше місяця тіко бла-бла-бла...
була історія з інвалідами, коли син народної депутатки, ухиляючись від призову, вивіз тата-інваліда і викладача вишу за кордон, а потім тато-інвалід одразу повернувся відтіля самотужки, один, без сина...
Хорошего качества. От оригинала, мол, сразу не отличили.
Але тут інше - вона отримала гроші, але так і не навчилася ними користуватися.
отож бо.
Піна спаде,а арештоване повернуть...з "половини"..)
Аби хотіли посадити, "знайшли" у неї 20÷30 кубів дров. Отобі б точно сіла років на п'ять!
Зауважте на апофеоз ЗеСправедливості: корупціонерам-копійчані штрафи, за незаконне зберігання дров- реальний термін.