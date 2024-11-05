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ВАКС арестовал часть имущества Крупы: Миллионы долларов и коробки с украшениями

ВАКС арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в постановлении ВАКС.

Арест наложен на 3,17 млн долларов, 140 тыс. евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Крупы.

Также арестованы 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро, обнаруженных 3 октября в рабочем кабинете Крупы.

Также читайте: Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора

Кроме средств суд арестовал и другое имущество:

  • документы по проектированию строительства пяти домов;
  • ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
  • две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
  • распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на запрос Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.

ВАКС, в частности, арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

Решением суда наложен арест на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени М.Чекмана и журналы выполненных работ.

Читайте: Сын скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы начал распродавать бизнес в Украине

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Также читайте: У руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы нашли еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ

Автор: 

арест имущества (299) Антикоррупционный суд (1228) Крупа Татьяна (38)


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Топ комментарии
+27
ну й що? фіктивну інвалідність хоча б одному доведено? виплати з бюджету лівакових пенсій скасовано? зекономлені кошти на потреби фронту спрямовано?
більше місяця тіко бла-бла-бла...
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05.11.2024 15:01 Ответить
+23
Не спішіть, це ще не конфіскував, а тільки арештував. Завтра попросять вибачення, повернуть арештоване ще й з відсотками. У нас це запросто.
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05.11.2024 15:11 Ответить
+19
Знайшли майже 6 млн, а арештували 3 з хвостиком. А де ж решта?
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05.11.2024 15:06 Ответить
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І що, конфіскувати всеодно не зможете.
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05.11.2024 14:58 Ответить
ну хоч так...
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05.11.2024 14:58 Ответить
Вже розпачався деліж награбованого ВакСом, мабуть їм 50%, бо з 6 млн о яких писали в пресі залишилось 3 млн. Цікаво а державі державні крадіі хоч гривну залишать ?
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05.11.2024 15:47 Ответить
Усушка, утруска )
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05.11.2024 20:28 Ответить
Эта тётка явно без творческого воображения:

ну, на кой хрен в её унылом возрасте хапать миллионы долларов наличкой?

Ведь в конструкции гроба не предусмотрено наличие багажника...
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05.11.2024 22:41 Ответить
Її "унилий возраст" мільйони доларів досить якісно мали прикрасити , а розповідати байки про те що гроші потрібні лише молодим може тільки той хто їх не мав ніколи . Щодо "відсутності уяви" у цієї хабарниці , то те що у неї знайшли готівкою "на чорний день" ніяким чином не відобразилося на кількості квартир , садиб і банківських рахунків як в Україні , так і у Європі , пані "без уяви " забезпечила безбідним існуванням усю свою родину до десятого коліна ((
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05.11.2024 23:53 Ответить
Легко прийшло, легко пішло.
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05.11.2024 15:00 Ответить
Не спішіть, це ще не конфіскував, а тільки арештував. Завтра попросять вибачення, повернуть арештоване ще й з відсотками. У нас це запросто.
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05.11.2024 15:11 Ответить
Такі докази часто "*********".
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05.11.2024 15:13 Ответить
Так вже половина десь зникла , до суду всохне і решта , ну або напишуть що то були сувенірні календарики , вже якогось міністра так із хабарем ловили ((
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05.11.2024 23:55 Ответить
ну й що? фіктивну інвалідність хоча б одному доведено? виплати з бюджету лівакових пенсій скасовано? зекономлені кошти на потреби фронту спрямовано?
більше місяця тіко бла-бла-бла...
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05.11.2024 15:01 Ответить
Нелюди!🤨
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05.11.2024 15:02 Ответить
фактично злочинне угрупування сімейного типу...мама оформляла інвалідність людям зі списку, син надавав пенсію із держбюджету, тато отримані кошти вивозив та клав у польських банках...
була історія з інвалідами, коли син народної депутатки, ухиляючись від призову, вивіз тата-інваліда і викладача вишу за кордон, а потім тато-інвалід одразу повернувся відтіля самотужки, один, без сина...
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06.11.2024 07:08 Ответить
Дійсно. Молода команда реформаторів впіймали монстра! Весна прийде - саджати будемо! Реально перемога! Якщо не враховувати країну в руїнах
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05.11.2024 15:16 Ответить
Знайшли майже 6 млн, а арештували 3 з хвостиком. А де ж решта?
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05.11.2024 15:06 Ответить
Перевели в дрова...
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05.11.2024 15:14 Ответить
Сподіваюсь, квитанцію виписали.
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05.11.2024 15:47 Ответить
Слідакам на каву
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05.11.2024 20:29 Ответить
а чому тільки 3,17 арештували? писали, що при обшуку знайшли 5,5 лямів баксів кешу.
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05.11.2024 15:07 Ответить
https://biz.censor.net/news/3516827/konfiskuvaty_statky_kerivnykiv_msek_nemojlyvo_nazk
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05.11.2024 15:14 Ответить
за решта купила собі платну модну камеру у діда лук'яна та непідкупних адвокатів, які купуватимуть непідкупний суд
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05.11.2024 15:14 Ответить
Через кілька тижнів ми дізнаємося, що то були зовсім не гроші...
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05.11.2024 15:14 Ответить
Вот именно. Календарики с изображением президента США.
Хорошего качества. От оригинала, мол, сразу не отличили.
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05.11.2024 16:22 Ответить
Триває війна між Татаровим та Єрмаком. Під вогнем гинуть корупціонери. Ну хоч так.
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05.11.2024 15:10 Ответить
Ще додайте, що на боці Татарова воюють зомбі-чєчєнці, вбиті ним особисто у 2022му, та підняті за допомогою збірки пАтужніх висерів Зе
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05.11.2024 16:33 Ответить
Та мабуть, вони найкращі дружбани! Хто його вивів із під відовідальності і призначив радником?
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05.11.2024 17:21 Ответить
Навіщо гроші якими не можна вільно користуватися? Тепер у неї конфіскують майно, гроші і років 10-15 життя. Вийде на свободу стара, немічна, хвора і буде до смерті отримувати мізерну соціальну допомогу... Ось до чого довела жадібність...
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05.11.2024 15:12 Ответить
нічого її не буде, на роботі ще премію дадуть і відрядження оформлять.
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05.11.2024 15:15 Ответить
Не цього разу. Її викриття дуже роздратувало тих хто її кришував. Тому її зіллють. Хоча б за феноменальну дурість і невміння розпоряджатися отриманими ресурсами.
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05.11.2024 15:18 Ответить
Багатообіцяючий фантастичний роман
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05.11.2024 15:17 Ответить
Та ну, мізерну соціальну допомогу буде отримувати більшість українців у вигляді "пенсії". А в неї у "закромах" грошики знайдуться. Та й не буде вона сидіти 10-15 років, у найгіршому випадку вийде раніше за зразкову поведінку, у найкращому, більш реальному, піде на угоду зі слідством і т.ін. І жити буде зовсім не в Україні.
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05.11.2024 21:01 Ответить
Це все повна херь - у межах цієї справи повинні бути кримсправи за тих кому вона за гроші дала інвалідність. Потім вони, звісно, можуть бути окремі справи. Тварюки зеленжопі - як сказав один з прокурорів - нам пи....а, тому треба красти все шо можна та тікати за кордон. Судячи з масштабів розкрадання - дійсно пи....а - так керує зеленский та йього шакали фсбешні в оп.
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05.11.2024 15:13 Ответить
Millions of dollars and iPhone 10? Stingy bitch 😂
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05.11.2024 15:13 Ответить
Знаю зовсім не бідну людину, котра досі ******** кільку в томаті (ностальгія)
Але тут інше - вона отримала гроші, але так і не навчилася ними користуватися.
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05.11.2024 15:20 Ответить
Але ж ******* кільку в томаті неможливо їсти. От та, що була, так, смачненька.
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05.11.2024 21:04 Ответить
і я знаю небідного дядька, який ******** біляши у забігаловках купувати і з'ідати тут же, на вулиці
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05.11.2024 18:00 Ответить
Какая-то она невесёлая... Всё по уму, но лажа всё же вышла
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05.11.2024 15:18 Ответить
Як не соромно, людина по крупинці збирала..
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05.11.2024 15:18 Ответить
Арешт не означає вилучення. Це означає, що певний проміжок часу вона не може ними користуватись. Так що зарано пити шампанське. Ну, взагалі то ні. Крупа може пити шампанське. Вона, по-факту, виграла справу. Через 6 місяців їй ще виплатять грошову компенсацію за період, що вона не працювала.
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05.11.2024 15:22 Ответить
це все понти - Зеленському на вибори потрібні гроші. Багато грошей.Заступником начальника митного посту «Ягодин» призначено Михайла Бурдейного - корупційну легенду та багаторічного касира контрабанди на Волині.Того самого Бурдейного, якого влітку 2021 затримало ДБР під час доставки в Київ каси Волинської митниці у 700 000 доларів.Того самого Бурдейного, який до цього затримання був багаторічним касиром Волинської митниці, координував між собою контрабандистів-силовиків-митників та роками доставляв «в Київ» контрабандну касу.
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05.11.2024 15:26 Ответить
а тих, хто створив цю похабну державну Систему, вже всіх посадили, чи хоча б арештували? 🤓👀
отож бо.
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05.11.2024 15:30 Ответить
Частину розтягли по карманам,тут і казочкі кінець.Якось так.
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05.11.2024 15:31 Ответить
Справедливість перемогла, народний гнів майже згас, бо арештували 3,17 млн доларів, 140 тис. євро та 1,27 млн грн, додатково 93 тис. доларів та 2 тис. євро, особливо резонансно звучить арешт ноутбука, п'ять флеш-накопичувачів та телефон IPhone10. Але давайте порівняємо, а що знайшли тоді при обшуку: майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності, а також викинуті дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно, сім'я володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького, за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках знаходилось 2,3 мільйона доларів США.
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05.11.2024 15:36 Ответить
ПІДЕ ВСЕ НА ДРОНИ НА ПЕРЕДОВУ ЧИ РОЗСМОКЧЕЦЯ ПО КИШЕНЯМ ІНШИХ ХАПУГ?
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05.11.2024 15:53 Ответить
Черговий цирк від влади...перекрити гвалт про закон на дрова...
Піна спаде,а арештоване повернуть...з "половини"..)
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05.11.2024 15:55 Ответить
Ничего ей не будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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05.11.2024 16:02 Ответить
ого потужні потуги
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05.11.2024 16:06 Ответить
Прошу 3 млн.$ які не арештували передати в пенсійний фонд.
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05.11.2024 16:09 Ответить
На пенсіі прокурорам?
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05.11.2024 17:35 Ответить
І вся ця пАтужньо-пустопорожня діяльність лише для того, щоб через рік штрафонути її на 50÷80 грн та випустити. Потім ще кілька мільйонів бюджетних коштів у якості компенсації виплатити.
Аби хотіли посадити, "знайшли" у неї 20÷30 кубів дров. Отобі б точно сіла років на п'ять!
Зауважте на апофеоз ЗеСправедливості: корупціонерам-копійчані штрафи, за незаконне зберігання дров- реальний термін.
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05.11.2024 16:27 Ответить
Часть? Я так понимаю, остальные нажито честно мы непосильным трудом?
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05.11.2024 16:59 Ответить
Це вам, не три кубометнри дров! За мільйонні хабарі не саджають, а ізвіняються!
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05.11.2024 18:03 Ответить
А ВСУ щось дістанеться ? Хоч з тих трьох мільйонів ,бо ,вже два с половиною десь зникли .
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05.11.2024 19:43 Ответить
Пізніше виявиться, що всі ті долари фальшиві, а значить і нема складу злочину бо відсутній факт незаконного збагачення.
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05.11.2024 20:32 Ответить
3 млн.$ неарештовують, тому що Хмельницька топ-еліта впряглась виручати курву (крупу), один з яких вказав що 3 млн.$ передав крупам на збереження, також має вплив дії місцевої та центральної влади по збереженню волі крупи.
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07.11.2024 07:42 Ответить
 
 