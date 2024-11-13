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Новини Боротьба з корупцією
25 010 23

НАБУ розслідує фіктивні інвалідності чиновників у справі екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи, - Кривонос

Директор НАБУ Кривонос розповів про деталі розслідування справи керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вивчає, у який спосіб були отримані кошти, знайдені в колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, а також те, хто був залучений до протиправної схеми і яким чином ці особи отримали інвалідність. Усі фіктивні інвалідності досліджують у межах одного кримінального провадження.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Кривонос пояснив, що справу про фіктивні інвалідності за участі голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи передали в НАБУ, бо це його підслідність, оскільки Крупа обіймала посаду депутатки обласної ради.

За його словами, щонайперше слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів.

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Також НАБУ вивчає усю суму коштів, на яку, за даними слідства, збагатилася колишня очільниця МСЕК та її близьке оточення.

Майно за цією справою наразі заарештоване: нерухомість, автівки, дорогоцінні вироби, додав директор НАБУ. Досудове розслідування триває, наголосив Кривонос. 

Ми точно будемо фокусувати свою увагу не тільки на керівниці МСЕК, яка, за версією слідства, незаконно збагатилася, а й будемо вивчати, хто був залучений до цієї схеми. Хто акумулював, передавав кошти, хто сприяв цьому злочину, хто приховував цей злочин, якщо такі факти були", - додав очільник НАБУ.

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Як наголосив Кривонос, усі, ймовірно, фіктивні інвалідності посадовців, які отримали такий статус через МСЕК, досліджуються правоохоронцями у межах одного кримінального провадження.

Голова НАБУ вважає недостатнім, якщо відповідальність понесе лише керівництво МСЕК та причетні з його сторони, оскільки коли прокурор купує інвалідність за гроші – це теж є злочином.

"Зараз ми точно бачимо надзвичайну перспективу у цій справі, і вона є максимально пріоритетною в межах бюро", - резюмував посадовець.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Також читайте: ВАКС арештував частину майна Крупи: мільйони доларів та коробки з прикрасами

Автор: 

НАБУ (5062) інвалідність (262) Кривонос Семен (43) Крупа Тетяна (33) МСЕК (98)


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Топ коментарі
+9
шо ви там розслідуєте? розслідувачі...
Чітко ж написано "16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов https://www.facebook.com/photo?fbid=27498315389782063&set=a.479663955407239 оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "*******" к у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему. Джерело:
чого ці прокурори ще не позбавлені інвалідності? чому не заарештовані? чому надалі більшість з них працює прокурорами?
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13.11.2024 15:45
+9
Час треба потягнути - щоб про це забули
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13.11.2024 15:55
+7
Буде чим займатись найближчі 30 років... А що там Насіров, так і тягають у ковдрі?
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13.11.2024 15:46
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слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів. Джерело:
Це скількі українських легіонів можно назбирати ?
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13.11.2024 15:43 Відповісти
шо ви там розслідуєте? розслідувачі...
Чітко ж написано "16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов https://www.facebook.com/photo?fbid=27498315389782063&set=a.479663955407239 оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "*******" к у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему. Джерело:
чого ці прокурори ще не позбавлені інвалідності? чому не заарештовані? чому надалі більшість з них працює прокурорами?
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13.11.2024 15:45 Відповісти
Час треба потягнути - щоб про це забули
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13.11.2024 15:55 Відповісти
Треба ще довести, що хтось із тих прокурорів має щось сфальсифіковане, чи що вони комусь давали хабаря.
Мають бути проведені слідчі дії, зібрані докази, судові дії і т.д. згідно процедури.
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14.11.2024 09:31 Відповісти
Кошти були отримані з рук в руки - для чого відкривати Америку
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13.11.2024 15:46 Відповісти
Буде чим займатись найближчі 30 років... А що там Насіров, так і тягають у ковдрі?
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13.11.2024 15:46 Відповісти
винен Порошенко, по телемарафону сказали.
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13.11.2024 15:48 Відповісти
ну тут якби Крупа з 08 року кеш збирає у Мсеках, звісно не з таким розмахом як за зебіла, але і порох теж винен
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13.11.2024 18:32 Відповісти
Гроші перекочують з одних кишень в інші та й усе!
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13.11.2024 15:56 Відповісти
Ой, та нічого не буде. Ні, звісно може НАБУ і передасть декілька справ в суд, але...в нас самі чесні і справедливі судді. І на роботі поновлять, і гроші з майном повернуть, і.....ну може невеликий штраф призначать, але ймовірніше призначать компенсацію за моральну шкоду.
Я вже стомився чекати справедливості, завжди результат один - злочинці живуть далі щасливим життям, потерпілі і далі страждають, а в суддів життя стає багатшим.
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13.11.2024 16:00 Відповісти
на жаль ніхто вже ту інвалідність не відмінить, це простий смертний вимушений кожен рік підтверджувати, що в нього немає ноги, або руки..., а безстроковий інвалід-прокурор, який отримав інвалідність на виробництві (цікаво, чого?) під час своєї роботи прокурором, ні..., вона в нього не аби як, а чесним українським судом підтверджена..., ага..., він, цей інвалід-прокурор свої права знає й буде за них боротися...
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13.11.2024 16:04 Відповісти
З чого це "ніхто не відмінить"? Гадаєте, не знайдеться суддя-неінвалід?
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13.11.2024 16:32 Відповісти
Хмельничани знають що у всіх керівників управлінь, департаментів ОДА з 2008 року і по цей час є група інвалідності мінімум друга. Ну не тільки генерали штабні можуть собі оформити інвалідність, пересічні місцеві барончики також не ликом шиті. Зарплата плюс інвалідність плюс маленький бізнес і ніяка інфляція нестрашна. Можна й масло за 550 грн кг на хліб накладати і яйцями по 65 десяток закусювати та про патріотизм торочити.
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13.11.2024 16:11 Відповісти
Головне, щоб не вийшов найпотужніший пердь у калюжу!😆
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13.11.2024 16:26 Відповісти
Хмельницька мсек за всю країну віддувається.
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13.11.2024 16:28 Відповісти
Ещё раз, все заплатят по второму кругу, только уже ермаку.
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13.11.2024 16:46 Відповісти
там золоте дно..в МСЕК...По новинах по місту інвалідність штампують і надалі повним ходом...пока ВРада думає закони..
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13.11.2024 17:07 Відповісти
Про цей орган казали - головне не продуктивність, головне результат.
Тобто його/органу утримання (умовно) людям обходиться 1млрд, а покарано злочинів на 10млн.
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13.11.2024 17:11 Відповісти
є причина . а потім ідуть наслідки коли на дивані лежить гора бобла з сотками доларів сша --- а причина це те що ота ***** ..обєлєтіла.. групами інвалідності всіх прокурорів і не боялася тримати мільйони доларів в шухлядках бо була впевнена що вона недоторкана --- а хіба в інших обласних мсеках не так як у крупи ??? А ХІБА СИДИТЬ ХОТЬ ОДНА ПАДЛА ІЗ НАЧ. ОБЛ. АДМ. ЯКІ КРАЛИ ДЕСЯТКАМИ МЛН ГРН ??? а зєльц з 22 року поміняв штук 10 --- зєбанати може сидить колишній нач. вца донецькоі обл або запоріжськоі або полтавськоі . а може друг дєтства баканов сидить який агента фсб пригрів ???цікаво куди вся ота нечисть буде дристати після наступних виборів
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13.11.2024 19:32 Відповісти
А кучму когда? Он же тоже преступник - отдал ядерное оружие
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14.11.2024 07:20 Відповісти
Прокурори давали хабар за інвалідність.Це кримінальна відповідальність з реальними сроками.Цікаво,хтось з них сяде? Впевнений що ні.Вершителі правосуддя,блин..
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14.11.2024 16:13 Відповісти
 
 