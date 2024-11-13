НАБУ розслідує фіктивні інвалідності чиновників у справі екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вивчає, у який спосіб були отримані кошти, знайдені в колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, а також те, хто був залучений до протиправної схеми і яким чином ці особи отримали інвалідність. Усі фіктивні інвалідності досліджують у межах одного кримінального провадження.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Кривонос пояснив, що справу про фіктивні інвалідності за участі голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи передали в НАБУ, бо це його підслідність, оскільки Крупа обіймала посаду депутатки обласної ради.

За його словами, щонайперше слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів.

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Також НАБУ вивчає усю суму коштів, на яку, за даними слідства, збагатилася колишня очільниця МСЕК та її близьке оточення.

Майно за цією справою наразі заарештоване: нерухомість, автівки, дорогоцінні вироби, додав директор НАБУ. Досудове розслідування триває, наголосив Кривонос.

Ми точно будемо фокусувати свою увагу не тільки на керівниці МСЕК, яка, за версією слідства, незаконно збагатилася, а й будемо вивчати, хто був залучений до цієї схеми. Хто акумулював, передавав кошти, хто сприяв цьому злочину, хто приховував цей злочин, якщо такі факти були", - додав очільник НАБУ.

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Як наголосив Кривонос, усі, ймовірно, фіктивні інвалідності посадовців, які отримали такий статус через МСЕК, досліджуються правоохоронцями у межах одного кримінального провадження.

Голова НАБУ вважає недостатнім, якщо відповідальність понесе лише керівництво МСЕК та причетні з його сторони, оскільки коли прокурор купує інвалідність за гроші – це теж є злочином.

"Зараз ми точно бачимо надзвичайну перспективу у цій справі, і вона є максимально пріоритетною в межах бюро", - резюмував посадовець.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

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