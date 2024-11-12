НАБУ завершило розслідування справи про корупцію в "Укрзалізниці" під керівництвом Кравцова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння 50 млн грн коштів "Укрзалізниці" організованою групою, до складу якої входили посадові особи державної компанії та підприємці.

Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту и для ознайомлення, повідомили у пресслужбі САП.

За даними слідства, у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами держкомпанії вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця".

"За сприяння можновладних друзів, серед яких представники уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця", що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи", – йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому, підконтрольні керівнику організованої групи посадовці "Укрзалізниці" забезпечили пов'язаним із ним компаніям перемоги у тендерах.

Зокрема, протягом 2018-2020 років одна з підконтрольних організатору схеми компаній постачала "Укрзалізниці" пневмоінструмент за завищеною вартістю, переплативши 11,4 млн грн.

Крім цього, за аналогічних обставин у 2018-2019 роках підконтрольні організатору схеми компанії отримали перемогу у тендерах на закупівлю запасних частин до вантажних вагонів, за які "Укрзалізниця" переплатила 38,9 млн грн.

Загалом про підозру у справі за ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено 10 особам, серед яких керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи АТ "Укрзалізниця" та бенефіціари приватного товариства.

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САП не називає прізвищ підозрюваних, проте відомо що підозри у цій справі у тому числі отримали колишній голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Скрипінський і підприємець Станіслав Лєсніков, якого слідство вважає організатором схеми.

Сам Кравцов підозру не коментував, на останніх опублікованих світлинах на його сторінці у Facebook ексголова "Укрзалізниці" зображений у формі з шевронами Командування територіальної оборони ЗСУ, у серпні минулого року він повідомив, що закінчив Національний університет оборони України.

Лєснікова Вищий антикорупційний суд узяв під варту, ще одного фігуранта справи – підприємця Ярослава Остапенка суд арештував заочно, його оголосили у розшук.

За даними видання "Слово і діло", підозри у справі також отримали ексзаступник начальника служби вагонного господарства регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Олексій Шарий, ексначальник регіональної філії "Придніпровська залізниця" Микола Кужавський, заступника директора регіональної філії з інфраструктури регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Дмитро Копера, перший заступник директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" Сергій Гавриленко та ще двоє осіб.

Нагадаємо, 26 лютого НАБУ повідомило про підозри у цій справі 9 особам:

двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Згодом слідство знайшло у справі нові епізоди.