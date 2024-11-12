НАБУ завершило розслідування справи про корупцію в "Укрзалізниці" під керівництвом Кравцова
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння 50 млн грн коштів "Укрзалізниці" організованою групою, до складу якої входили посадові особи державної компанії та підприємці.
Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту и для ознайомлення, повідомили у пресслужбі САП.
За даними слідства, у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами держкомпанії вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця".
"За сприяння можновладних друзів, серед яких представники уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця", що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи", – йдеться у повідомленні.
Завдяки цьому, підконтрольні керівнику організованої групи посадовці "Укрзалізниці" забезпечили пов'язаним із ним компаніям перемоги у тендерах.
Зокрема, протягом 2018-2020 років одна з підконтрольних організатору схеми компаній постачала "Укрзалізниці" пневмоінструмент за завищеною вартістю, переплативши 11,4 млн грн.
Крім цього, за аналогічних обставин у 2018-2019 роках підконтрольні організатору схеми компанії отримали перемогу у тендерах на закупівлю запасних частин до вантажних вагонів, за які "Укрзалізниця" переплатила 38,9 млн грн.
Загалом про підозру у справі за ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено 10 особам, серед яких керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи АТ "Укрзалізниця" та бенефіціари приватного товариства.
САП не називає прізвищ підозрюваних, проте відомо що підозри у цій справі у тому числі отримали колишній голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Скрипінський і підприємець Станіслав Лєсніков, якого слідство вважає організатором схеми.
Сам Кравцов підозру не коментував, на останніх опублікованих світлинах на його сторінці у Facebook ексголова "Укрзалізниці" зображений у формі з шевронами Командування територіальної оборони ЗСУ, у серпні минулого року він повідомив, що закінчив Національний університет оборони України.
Лєснікова Вищий антикорупційний суд узяв під варту, ще одного фігуранта справи – підприємця Ярослава Остапенка суд арештував заочно, його оголосили у розшук.
За даними видання "Слово і діло", підозри у справі також отримали ексзаступник начальника служби вагонного господарства регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Олексій Шарий, ексначальник регіональної філії "Придніпровська залізниця" Микола Кужавський, заступника директора регіональної філії з інфраструктури регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Дмитро Копера, перший заступник директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" Сергій Гавриленко та ще двоє осіб.
Нагадаємо, 26 лютого НАБУ повідомило про підозри у цій справі 9 особам:
- двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).
Згодом слідство знайшло у справі нові епізоди.
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