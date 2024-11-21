Апеляційна палата ВАКС залишила екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу під вартою і зменшила заставу до 300 млн грн

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, розглянувши апеляційні скарги захисників, залишила під вартою головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу.

Розмір альтернативної застави визначений у сумі 300 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі АП ВАКС.

"Сьогодні, 21 листопада 2024 року, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2024 про застосування до керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.

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Нова ухвала щодо екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Зазначається, що колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.