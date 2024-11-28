РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
1 761 12

Областную МСЭК ликвидировали в Харькове, - депутат облсовета

У Харкові ліквідували обласну МСЕК

Депутаты Харьковского облсовета прекратили работу областного центра медико-социальной экспертизы путем присоединения к областной больнице.

Об этом сообщила депутат облсовета Галина Куц, передает Цензор.НЕТ

"Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения ее к Харьковской областной больнице", - отметила она.

У Харкові ліківідували обласну МСЕК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти у 1,7 тыс. должностных лиц проверят решение МСЭК об инвалидности, - Минздрав

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стоимость "услуги" 3 тыс. долларов: в Запорожье разоблачили работников МСЭК и частной клиники, оформлявших "инвалидность" мужчинам. ФОТОрепортаж

Автор: 

ликвидация (3472) МСЭК (80) Харьковская область (670)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
28.11.2024 14:17
+1
Ліквідували шліхом приєднання. Ото ліквідація! Ліжка совають.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:23
+1
А інші - мільярдерами?
показать весь комментарий
28.11.2024 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корупція була і до 2019, але за результати в останні 5 років відповідальність за корупцію взяв на себе Зеленський і його «Слуги
показать весь комментарий
28.11.2024 13:58 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2024 14:17 Ответить
А інші - мільярдерами?
показать весь комментарий
28.11.2024 14:24 Ответить
Ліквідували шліхом приєднання. Ото ліквідація! Ліжка совають.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:23 Ответить
люстарцію звільненим з посад!
показать весь комментарий
28.11.2024 14:38 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:02 Ответить
утопічні хотєлки, принаймні тому, що як обрати напатріотичніших - де два українця - там три гетьмани )))
показать весь комментарий
28.11.2024 16:42 Ответить
Тепер справжніх інвалідів взагалі не буде. Тільки прокурори...
Це типу як Ющ колись дорожню поліцію здуру ліквідував, бо хтось там у кущах з радаром стояв.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:29 Ответить
повинні створити щось нове і переатестувати усіх наново.
але де знайти непідкупних, коли сама школа українська, педкороновані, тільки обманщиків і продукують. а потім дивуються, хо самих же вчилок їхні продукти у владі дурять.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:44 Ответить
"переатестувати усіх наново" - і тих, хто реально тяжко хворий інвалід? САме вони стануть самими здоровими. Та ви садіст...
показать весь комментарий
28.11.2024 16:48 Ответить
Нарешті розумна справа! А рабітників цієї МСЕК - на фронту!!! Назва - Харківські МСЕК-призначенці!!!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:57 Ответить
А коли буде черга за районними вибіралами грошів, тобто районні МСЕК?
показать весь комментарий
28.11.2024 16:58 Ответить
 
 