Областную МСЭК ликвидировали в Харькове, - депутат облсовета
Депутаты Харьковского облсовета прекратили работу областного центра медико-социальной экспертизы путем присоединения к областной больнице.
Об этом сообщила депутат облсовета Галина Куц, передает Цензор.НЕТ
"Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения ее к Харьковской областной больнице", - отметила она.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
Це типу як Ющ колись дорожню поліцію здуру ліквідував, бо хтось там у кущах з радаром стояв.
але де знайти непідкупних, коли сама школа українська, педкороновані, тільки обманщиків і продукують. а потім дивуються, хо самих же вчилок їхні продукти у владі дурять.