Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК. Рішення комісій перевірятимуть три місяці

На виконання рішень Ради національної безпеки та оборони, а також президента Кабінет міністрів затверджує план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року. Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки", – наголосив він.

Водночас у листопаді Міністерство охорони здоров’я та Мінцифри мають представити рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

При цьому Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

За словами Шмигаля, МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання для всіх міністерств та особисто міністрів має бути серед пріоритетних. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", – додав голова уряду.

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Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський оголосив, що скликає засідання РНБО через цю проблему та чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції в МСЕК.

Після того, генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.