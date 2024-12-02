13 членів МСЕК Харківщини перебувають під слідством

У Харківській області 13 членів МСЕК є фігурантами кримінальних проваджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це розповіли на брифінгу заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова та директорка обласного департаменту охорони здоров’я Тетяна Деменко.

"Члени МСЕК, на яких будуть кримінальні провадження, їх нині 13, але буде ще більше, вони точно не будуть брати участь в експертних командах", - сказала Деменко.

За словами Логвинової, всіх фігурантів кримінальних проваджень відсторонили від роботи.

За даними посадовиць, обласна МСЕК налічує 157 працівників, із них 60 – пенсійного віку. З 3 грудня з працівниками проводитимуть бесіди щодо працевлаштування в медичні заклади регіону.

Також вони повідомили, що експертні команди, які замінять МСЕК, будуть формувати у 18 закладах. На базі кожного медзакладу працюватиме щонайменше дві експертні команди.

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"Я хочу наголосити, що голови кожного з 26 відділень МСЕК не мають права брати участь в експертних командах, які будуть створені на базі кластерних і надкластерних лікарень", - сказала Деменко.

Водночас обласна адміністрація рекомендуватиме лікарням не включати до складу експертних команд і членів МСЕК, додала Логвинова.

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Ліквідація та реформа МСЕК

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт№12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

28 листопада депутати Харківської облради припинили роботу обласного центру медико-соціальної експертизи шляхом приєднання до обласної лікарні.

Що передувало?

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.