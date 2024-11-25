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Майже у 1,7 тис. посадовців перевірять рішення МСЕК про інвалідність, - МОЗ

Інвалідність у чиновників: перевірять 1 695 посадовців

Майже 1700 посадових осіб перевірять щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями", - йдеться в повідомленні.

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Кого перевірятимуть

Серед відібраних справ, які підлягають перегляду: 32% – працівники органів податкової служби України; 26% – працівники органів прокуратури; 17% – працівники органів митної служби; 25% – працівники інших державних органів, зазначили у МОЗ.

"Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їх перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 №1317", - додали в міністерстві.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Також читайте: Викрито нові "схеми для ухилянтів": Затримано 13 осіб, серед яких посадовці МСЕК та лікарень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

МОЗ (5393) інвалідність (267) МСЕК (99)


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Топ коментарі
+6
Всіх посадових осіб МОЗ, МСЕК, лікарів потрібно перевірити на витрати які не співпадають з задекларованими доходами, а вже потім на шахрайства з інвалідністю.
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25.11.2024 14:59
+4
читай те що пишуть ЗМІ
крупу, а вона є тим про кого ти пишеш
не можуть покарати нізащо крім недостовірного декларування, від слова, ЗОВСІМ!!!
навіть ті 5-6 дямів, рухоме та нерухоме майно не мають права конфіскувати!!!!
нема, *****, такого закону!!!
НЕМА!!!!!!
то нахрен їх перевіряти, коли нічого не можна зробити, крім як поділитися з силовиками.
нам від цього яка користь???????
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25.11.2024 15:19
+3
Всіх медиків перевірити потрібно, там відсотків 80 з групами.
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25.11.2024 14:52
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Всіх медиків перевірити потрібно, там відсотків 80 з групами.
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25.11.2024 14:52 Відповісти
Так. Тут відсоток буде найбільший інвалідів по всій країні. Не 80%, але відсотків 45% точно.
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25.11.2024 16:23 Відповісти
Чому взагалі не можна перевірити ВСІХ в кого є група?
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25.11.2024 14:54 Відповісти
Яка ганьба.
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25.11.2024 14:56 Відповісти
Всіх посадових осіб МОЗ, МСЕК, лікарів потрібно перевірити на витрати які не співпадають з задекларованими доходами, а вже потім на шахрайства з інвалідністю.
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25.11.2024 14:59 Відповісти
читай те що пишуть ЗМІ
крупу, а вона є тим про кого ти пишеш
не можуть покарати нізащо крім недостовірного декларування, від слова, ЗОВСІМ!!!
навіть ті 5-6 дямів, рухоме та нерухоме майно не мають права конфіскувати!!!!
нема, *****, такого закону!!!
НЕМА!!!!!!
то нахрен їх перевіряти, коли нічого не можна зробити, крім як поділитися з силовиками.
нам від цього яка користь???????
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25.11.2024 15:19 Відповісти
"Читай те що пишуть ЗМІ"
Йой, то треба тепер мовчати та нічого не робити, бо Блазень, Єрмак та Татаров не бажають садити Крупу?
Бігом => у помиральну яму!
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25.11.2024 15:30 Відповісти
а члени родин посадовців, а ті що вже вийшли на пенсію? Інвалідність цими тварюками використовувалася як додатковий засіб збагачення
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25.11.2024 15:12 Відповісти
зміна правил мобілізації
відміна правил попередньої броні
відміна броні
перевірка інвалідності
перевірка придатності, направлена лиш на те щоб повторно зрубати бабла!!!!
бо ніодна з змін не допомогла змінити ситуацію з призовом і ніодна нова постанова не дала змогу призвати блатну, ******* писдоту, чиновників та їх оточення
і саме тому зривають крепкий бетон та замість него стелять ****** плитку.
бо треба списдити додаткові кошти щоб забашляти за непризов
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25.11.2024 15:14 Відповісти
Напоминаю, что сотрудники расформированных МСЕК начали массово 3устраиваться в ТЦК.
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25.11.2024 15:16 Відповісти
Навіщо перевіряти, всіх хто має інвалідність зробити дійсно інвалідами, можна бітою, чи щось друге взяти
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25.11.2024 15:32 Відповісти
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25.11.2024 16:22 Відповісти
Перевірять. Далі ЩО?
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25.11.2024 15:32 Відповісти
А хто перевірить перевіряльщиків?
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25.11.2024 15:41 Відповісти
Та й узагалі, про тих перевіряльників - чомусь жодної конкретики…
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25.11.2024 15:47 Відповісти
Отак і "перевірять".
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25.11.2024 15:54 Відповісти
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25.11.2024 15:58 Відповісти
- Кто здесь инвалид?
-Я, а что случилось?
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25.11.2024 15:51 Відповісти
Різниці не має хто отримав інвалідність за гроші. Це злочин ким би хто не працював.
Тому це все капля в морі. Не ьачу в цьому списку кабмін і Верховну Раду з місцевими депами і ОВА. А значить це замовна справа.
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25.11.2024 16:20 Відповісти
Треба ще окрема постанова кабміну.аби в обов'язковому порядку перевірили геошників, іфлюенсерів, блогерів. На наявність групи інвалідності.
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25.11.2024 16:27 Відповісти
 
 