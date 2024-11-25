Майже у 1,7 тис. посадовців перевірять рішення МСЕК про інвалідність, - МОЗ
Майже 1700 посадових осіб перевірять щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності.
Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями", - йдеться в повідомленні.
Кого перевірятимуть
Серед відібраних справ, які підлягають перегляду: 32% – працівники органів податкової служби України; 26% – працівники органів прокуратури; 17% – працівники органів митної служби; 25% – працівники інших державних органів, зазначили у МОЗ.
"Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.
Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їх перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 №1317", - додали в міністерстві.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
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крупу, а вона є тим про кого ти пишеш
не можуть покарати нізащо крім недостовірного декларування, від слова, ЗОВСІМ!!!
навіть ті 5-6 дямів, рухоме та нерухоме майно не мають права конфіскувати!!!!
нема, *****, такого закону!!!
НЕМА!!!!!!
то нахрен їх перевіряти, коли нічого не можна зробити, крім як поділитися з силовиками.
нам від цього яка користь???????
Йой, то треба тепер мовчати та нічого не робити, бо Блазень, Єрмак та Татаров не бажають садити Крупу?
Бігом => у помиральну яму!
відміна правил попередньої броні
відміна броні
перевірка інвалідності
перевірка придатності, направлена лиш на те щоб повторно зрубати бабла!!!!
бо ніодна з змін не допомогла змінити ситуацію з призовом і ніодна нова постанова не дала змогу призвати блатну, ******* писдоту, чиновників та їх оточення
і саме тому зривають крепкий бетон та замість него стелять ****** плитку.
бо треба списдити додаткові кошти щоб забашляти за непризов
-Я, а что случилось?
Тому це все капля в морі. Не ьачу в цьому списку кабмін і Верховну Раду з місцевими депами і ОВА. А значить це замовна справа.